Onde assistir ao vivo a Portugal x Suécia, pela Uefa Nations League?

Sem Cristiano Ronaldo, com Covid-19, atuais campeões da Liga da Nações querem mais uma vitória no torneio; sabia tudo sobre o jogo

Atual campeã da , a seleção portuguesa vai em busca de mais uma vitória na atual temporada da competição europeia. Depois do empate sem gols com a , a é a próxima adversária de . O jogo terá transmissão ao vivo no TNT, EI Plus e YouTube do Esporte Interativo. Além disso, aqui na Goal você poderá acompanhar o duelo em tempo real!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Suécia DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Estádio José Alvalade - Lisboa, POR HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no TNT, EI Plus e YouTube do Esporte Interativo. Aqui, na Goal, você também acompanha os lances do jogo em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PORTUGAL

Portugal terá que se virar sem Cristiano Ronaldo. O craque português foi diagnosticado com Covid-19 e será desfalque do time de Fernando no jogo contra a seleção sueca. O substituto do camisa 7 deverá ser Diogo Jota, recém-contratado pelo .

Provável escalação de Portugal: Rui Patricio; Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro; Pereira, Moutinho, Fernandes; Bernardo Silva, João Félix e Diogo Jota.

SUÉCIA

A Suécia tentará surpreender os mandantes. A seleção nórdica ainda não somou ponto algum na atual temporada da Nations League e está na última colocação no Grupo 3 da Liga A.

Provável escalação da Suécia: Olsen; Krafth, Lindelof, Jansson, M. Olsson; Kulusevski, Ekdal, K. Olsson, Forsberg; Isak e Berg.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 0 x 0 Amistoso 7 de outubro de 2020 França 0 x 0 Portugal Nations League 11 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Portugal x Andorra Amistoso 11 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília) Portugal x França Nations League 14 de novembro de 2020 16h45 (de Brasília)

SUÉCIA

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Suécia Amistoso 8 de outubro de 2020 2 x 1 Suécia Nations League 11 de outubro de 2020

