Onde assistir ao vivo a Portugal x Azerbaijão, pelas Eliminatórias Europeias?

Duelo será no Juventus Stadium, nesta quarta-feira (24), às 16h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Portugal e Azerbaijão entram em campo nesta quarta-feira (24), no Juventus Stadium, para dar início à disputa das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2022. A partida, que acontece às 16h45 (de Brasília), terá transmissão ao vivo da TNT, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet.. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Portugal x Azerbaijão DATA Quarta-feira, 24 de março de 2021 LOCAL Juventus Stadium - Turim, ITA HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Getty)

A TNT, na TV fechada, e o serviço de pay-per-view do Estádio TNT Sports, na internet, transmitem o duelo desta quarta. Aqui, na Goal , o torcedor também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Portugal dará início ao sonho pela Copa do Mundo do Qatar nesta quarta. E para fazer história em 2022, a seleção portuguesa conta com uma grande geração para dar apoio a seu grande craque, Cristiano Ronaldo. Além de Bruno Fernandes e de Bernardo Silva, dupla destaque na cidade de Manchester, outros nomes como João Félix, Diogo Jota, João Cancelo e Rúben Dias prometem dar o que falar no próximo mundial.

Já o Azerbaijão nunca se classificou para uma Copa do Mundo e tenta fazer uma boa campanha nas Eliminatórias para quem sabe garantir um lugar rumo ao Qatar.

Provável escalação de Portugal: Rui Silva; João Cancelo, Rúben Dias, Pepe e Raphael Guerreiro; Danilo, Bernardo Silva e Bruno Fernandes; Diogo Jota, João Félix e Cristiano Ronaldo.

Provável escalação do Azerbaijão: Shahrud; Seydiyev, Guseynov, Badalov e Krivotsyuk; Mutallimov, Qarayev e Ibrahimli; Salahli; Emreli e Sheydayev.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTUGAL

JOGO CAMPEONATO DATA Portugal 0 x 1 França Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Croácia 2 x 3 Portugal Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sérvia x Portugal Eliminatórias 27 de março de 2021 16h45 (de Brasília) Luxemburgo x Portugal Eliminatórias 30 de março de 2021 15h45 (de Brasília)

AZERBAIJÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Azerbaijão 0 x 0 Montenegro Liga das Nações 14 de novembro de 2020 Luxemburgo 0 x 0 Azerbaijão Liga das Nações 17 de novembro de 2020

Próximas partidas