Onde assistir ao vivo a Porto x Boavista, pelo Campeonato Português?

Equipes entram em campo nesta terça-feira, às 17h15 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Brigando pela liderança do Campeonato Português com o , o recebe o Boavista nesta terça-feira (22), às 17h15 (de Brasília), em duelo válido pela 28ª rodada. A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Boavista DATA Terça-feira, 22 de junho de 2020 LOCAL Estadio do Dragão - Porto, HORÁRIO 17h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no canal Fox Sports, na TV fechada. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após empatar com o Rio Ave sem gols, o Porto busca os três pontos contra o Boavista nesta terça (23), ainda sem poder contar com Iván Marcano e Shoya Nakajima.

Já o Boavista, que aparece na oitava posição, com 35 pontos, chega embalado com duas vitórias consecutivas.

Provável escalação do Porto: Marchesín; Esteves, Pepe, Mbemba, Alex Telles; Oliveira, Pereira, Otávio; Corona , Soares, Díaz.

Provável escalação do Boavista: Leite; Dulanto, Costa, Fabiano; Carraça, Ackah, Obiora, Marlon; Bueno, Cassiano, Sauer.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Porto 1 x 0 Marítimo Campeonato Português 10 de junho de 2020 Aves 0 x 0 Porto Campeonato Português 16 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO P. Ferreira x Porto Campeonato Português 29 de junho de 2020 17h15 (de Brasília) Porto x Belenenses Campeonato Português 5 de julho de 2020 17h30 (de Brasília)

BOAVISTA

JOGO CAMPEONATO DATA Braga 0 x 1 Boavista Campeonato Português 13 de junho de 2020 Boavista 3 x 1 V. Setúbal Campeonato Português 18 de junho de 2020

Próximas partidas