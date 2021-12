Onde assistir ao vivo a Porto x Atlético de Madrid, pela Champions League?

Porto e Atlético de Madrid entram em campo nesta terça-feira (7), no estádio do Dragão, às 17h (de Brasília), lutando pela vice-liderança do grupo B da Champions League. A partida terá transmissão ao vivo do Space, na tv fechada, e do HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Porto x Atlético de Madrid DATA Terça-feira, 7 de dezembro de 2021 LOCAL Estádio do Dragão, Porto - POR HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo desta terça-feira será transmitido pelo Space, na tv fechada, e pelo HBO Max, na plataforma de streaming. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, o Porto conta com o apoio de sua torcida para vencer e garantir a classificação à próxima fase na vice-liderança do grupo, que tem o Liverpool na ponta.

O time português depende apenas de si para avançar e não poderá contar com Mateus Uribe, suspenso.

Do outro lado, o Atlético de Madrid busca um triunfo fora de casa, além de precisar torcer por um tropeço do Milan diante do Liverpool para ficar com a vaga.

O time espanhol ficará sem o zagueiro Felipe, suspenso, enquanto Savic, com problema físico, é dúvida, assim como Jose Gimenez.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Porto: Marchesin; Manafa, Mbemba, Pepe, Sanusi; Otavio, Grujic, Oliveira, Diaz; Taremi, Evanilson.

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Hermoso, Kondogbia, Lodi; Correa, Koke, De Paul, Lemar; Griezmann, Suarez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PORTO

JOGO CAMPEONATO DATA Portimonense 0 x 3 Porto Campeonato Português 3 de dezembro de 2021 Porto 2 x 1 Vitória Campeonato Português 28 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Porto x Braga Campeonato Português 12 de dezembro de 2021 17h30 (de Brasília) Porto x Rio Ave Taça de Portugal 15 de dezembro de 2021 18h (de Brasília)

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA Atlético de Madrid 1 x 2 Mallorca La Liga 4 de dezembro de 2021 Cádiz 1 x 4 Atlético de Madrid La Liga 28 de novembro de 2021

Próximas partidas