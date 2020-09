Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Operário, pela Série B do Brasileiro 2020?

Jogo é no Moisés Lucarelli, neste sábado (19), às 19h de Brasília; veja como acompanhar pela TV e na internet

No Moisés Lucarelli, a recebe o Operário neste sábado (19), às 19h (de Brasília), no Moisés Lucarelli, em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV (menos para a região de Campinas) e Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x Operário-PR DATA Sábado, 19 de setembro de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli (SP) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: JFabio Leoni/Ponte Press)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A Ponte Preta quer embalar de vez na Série B e conquistar a sua terceira vitória consecutiva. Para o duelo, o técnico João Brigatti afirmou que manterá a zaga titular com Wellington Carvalho e Alisson, mas não deu certeza se mandará o que tem de melhor a campo, já que a equipe terá duelo decisivo pela Copa do no meio da semana.

O Operário, por outro lado, tem o atacante Roger, ex-Ponte, como uma das esperanças de gol da equipe.

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Alisson, Wellington Carvalho, Guilherme Lazaroni, Dawhan, Luís Oyama, João Paulo, Moisés, Matheus Peixoto e Bruno Rodrigues.

Escalação do Operário: Thiago, Sávio, Bonfim, Reniê, Julinho, Mazinho, Pedro Ken, Tomas Bastos, Thomaz, Maranhão e Roger.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 2 x 2 16 de setembro de 2020 Avaí 0 x 1 Ponte Preta Série B 11 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ponte Preta x América-MG Copa do Brasil 22 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Ponte Preta x Confiança Copa do Brasil 27 de setembro de 2020 20h30 (de Brasília)

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Operário Série B 12 de setembro de 2020 Operário 1 x 2 Série B 5 de setembro de 2020

