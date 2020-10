Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Guarani, pela Série B do Brasileiro 2020?

Clássico de número 197 é válido pela 14ª rodada da Série B; veja como acompanhar pela TV e na internet

O Moisés Lucarelli recebe o 197º clássico entre e nesta terça-feira (6), a partir das 21h30 (de Brasília), pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro . A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Ponte Preta x Guarani DATA Terça-feira (6), 2 de outubro de 2020 LOCAL Moisés Lucarelli (SP) HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: David Oliveira/Guarani FC)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após anunciar Marcelo Oliveira como seu novo treinador, a Ponte Preta ainda terá o comandante no dérbi desta terça. A contará com os retornos do zagueiro Wellington Carvalho e do meia João Paulo, que voltam de suspensão após terem ficado fora na última rodada. O defensor ficará com a vaga de Alison, enquanto o meia disputará lugar com Camilo.

O Guarani, por outro lado, está pressionado por estar na zona do descenso e ainda terá o tabu de 11 anos sem vencer o rival no Moisés Lucarelli.

Escalação do Ponte Preta: Ivan, Apodi, Luizão, Wellington Carvalho, Ernandes, Dawhan, Neto Moura, Luan Dias, João Paulo (Camilo), Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Escalação do Guarani: Gabriel, Cristovam, Didi, Wálber, Erick Daltro, Murilo Rangel, Arthur Rezende, Lucas Crispim, Rafael Costa, Bruno Sávio, Alan e Waguininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 3 Juventude Série B 3 de outubro de 2020 3 x 0 Ponte Preta Série B 30 de setembro de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cuiabá x Ponte Preta Série B 9 de outubro de 2020 18h30 (de Brasília) x Ponte Preta Série B 17 de outubro de 2020 16h (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Guarani Série B 3 de outubro de 2020 Guarani 1 x 1 Série B 29 de setembro de 2020

Próximas partidas