Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Figueirense, pela Série B?

Equipes entram em campo na segunda-feira (2), pela 19ª rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

A segunda-feira (2) reserva um duelo entre alvinegros na . A recebe o , que luta para fugir da zona de rebaixamento, no estádio Moisés Lucarelli, às 17h30 (de Brasília). A partida terá transmissão da Sportv (menos para Campinas), na TV fechada, além do canal Premiere. Na Goal , você acompanha o duelo clicando aqui .



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Figueirense DATA Segunda-feira, 2 de novembro de 2020 LOCAL Estádio Moisés Lucarelli - Campinas, BRA HORÁRIO 17h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Tullio M. Puglia/Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pelo lado da Ponte Preta, o goleiro Ivan sofreu uma lesão no pulso e não joga contra o Figueirense. Já Apodi, Guilherme Lazaroni e Luis Oyama se recuperaram e foram liberados pelo departamento médico.

Ruan Renato e Wanderley são dúvidas para o duelo. O meia Vinícius Zanocelo está com a sub-20.

Pelo lado do , o clube anunciou as chegadas dos atacantes Félix Micolta, Lucas Barcelos e Erison. Existe a possibilidade de eles jogarem no confronto.

Provável escalação da Ponte Preta: Ygor Vinhas, Léo Pereira, Luizão, Rayan e Guilherme Lazaroni; Barreto, Dawhan e João Paulo; Apodi, Bruno Rodrigues e Matheus Peixoto.

Provável escalação do Figueirense: Sidão, Lucas, Alemão, Victor Oliveira, Mateus Brunetti; Matheus Neris, Matheus Pereira, Dudu Feitoza, Bruno Santana; Lucas Barcelos e Alecsandro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 0 x 5 Série B 20 de outubro de 2020 CRB 1 x 0 Ponte Preta Série B 24 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Ponte Preta Série B 2 de novembro de 2020 18h30 (de Brasília) Ponte Preta x de Série B 13 de novembro de 2020 16h (de Brasília)

FIGUEIRENSE

VJOGO CAMPEONATO DATA Figueirense 2 x 0 CRB Série B 21 de outubro de 2020 Figueirense 1 x 1 Juventude Série B 25 de outubro de 2020

Próximas partidas