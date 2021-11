Onde assistir ao vivo a Ponte Preta x Botafogo, pela Série B?

A Ponte Preta recebe o Botafogo nesta quinta-feira (11), em Campinas, às 19h (de Brasília), pela 35ª rodada da Série B, em encontro de equipes em situações opostas na tabela. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Ponte Preta x Botafogo DATA Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 LOCAL Moisés Lucarelli, Campinas - SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Antonio Dib de Sousa (PI)

Assistentes: Rogério Braga e Márcio Silva (PI)

Quarto árbitro: Ilbert Estevam da Silva (SP)

VAR: Wagner Reway (PB)

Auxiliar VAR: Oberto da Silva Santos (PB)

ONDE VAI PASSAR?

O Premiere, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em casa, a Ponte Preta vai atrás de uma vitória que deixará encaminhada a sua permanência na Série B, após passar por momentos de tensão na temporada.

Se ganhar nesta quinta, a Macaca pode abrir sete pontos para o Z-4 e ficará em situação confortável na tabela.

Do outro lado, um triunfo do Botafogo em Campinas pode selar o retorno do clube à Série A. No entanto, o Alvinegro dependerá de outros resultados.

Chay se recupera de lesão e pode ser relacionado para o duelo.

Provável escalação do Ponte Preta: Ivan; Felipe, Rayan (Ednei), Fábio Sanches e Rafael Santos; Yago, Léo Naldi e Fessin; Niltinho, Rodrigão e Moisés..

Provável escalação do Botafogo: Diego Loureiro; Daniel Borges, Joel Carli, Kanu e Carlinhos; Pedro Castro, Luís Oyama, Warley, Marco Antônio e Diego Gonçalves; Rafael Navarro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PONTE PRETA

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 1 x 0 CRB Série B 7 de novembro de 2021 Goiás 2 x 2 Ponte Preta Série B 2 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Londrina x Ponte Preta Série B 15 de novembro de 2021 16h (de Brasília) Confiança x Ponte Preta Série B 20 de novembro de 2021 16h30 (de Brasília)

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 0 x 4 Botafogo Série B 7 de novembro de 2021 Botafogo 1 x 0 Confiança Série B 3 de novembro de 2021

Próximas partidas