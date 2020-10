Onde assistir ao vivo a Polônia x Itália, pela Uefa Nations League?

Immobile e Lewandowski, grandes artilheiros da última temporada, se enfrentam às 15h45 (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Invicta e líder do Grupo 1 na Nations League , a viaja para enfrentar a , de Robert Lewandowski. Os times entram em campo neste domingo (11), às 15h45 (de Brasília). O jogo terá transmissão ao vivo no pelo Space, além do EI Plus e do YouTube do Esporte Interativo. Aqui na Goal, você pode acompanhar os lances da partida em tempo real .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Polônia x Itália DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Arena Gdansk - Gdansk, POL HORÁRIO 15h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O jogo terá transmissão ao vivo no Brasil pelo Space, além do EI Plus e do YouTube do Esporte Interativo. Aqui na Goal , você também acompanha os lances da partida em tempo real !

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Em grande fase, a Itália quer continuar vencendo pela . Para isso, entretanto, terá uma tarefa complicada: os comandados de Roberto Mancini enfrentarão a Polônia de Robert Lewandowski, definitivamente um dos três melhores jogadores do planeta na atualidade .

Com Chiellini e Bonucci de volta, após a polêmica na partida entre x , entre outros jogadores, tudo indica que Mancini fará mudanças na equipe que bateu a Moldávia por 6 a 0, no meio de semana.

Já a Polônia está sem um de seus principais jogadores, justamente pelo "caso Napoli": Piotr Zielinski, meia do clube italiano, foi cortado por ter testado positivo para coronavírus.

Provável escalação da Polônia: Fabianski; Kedziora, Glik, Bednarek e Bereszynski; Goralski e Krychowiak; Jozwiak, Szymanski e Grosicki; Lewandowski

Provável escalação da Itália: Donnarumma; D'Ambrosio, Bonucci, Chiellini e Spinazzola; Barella, Jorginho e Locatelli; El Shaarawy, Immobile e Chiesa.

LTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

POLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA -Herzegovina 1 x 2 Polônia Liga das Nações 7 de setembro de 2020 Polônia 5 x 1 Finlândia Amistoso 7 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Bósnia-Herzegovina Liga das Nações 14 de outubro de 2020 15h45 (de Brasília) Polônia x Amistoso 11 de novembro de 2020 15h45 (de Brasília)

ITÁLIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Itália Uefa Nations League 7 de setembro de 2020 Itália 6 x 0 Moldávia Uefa Nations League 7 de outubro de 2020

