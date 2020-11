Onde assistir ao vivo a Polônia x Holanda, pela Nations League?

O duelo pode determinar um dos semifinalistas da competição; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Em busca de uma vaga na semifinal da Liga das Nações, e se enfrentam na quarta-feira (18), às 16h45 (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo na TNT, pela TV fechada, e no EI Plus, em streaming. Na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

Mais times

QUANDO É?

JOGO Polônia x Holanda DATA Quarta-feira, 18 de novembro de 2020 LOCAL Stadion Slaski - Chorzow, Polônia HORÁRIO 16h45 (Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A Polônia joga em casa precisando ganhar / Foto: Getty

A partida terá transmissão ao vivo na TNT, pela TV fechada, e no EI Plus, em streaming. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As duas seleções, junto da , disputam a única vaga do grupo para a semifinal da Liga das Nações, enquanto a Bónia já foi rebaixada para a Liga B, mesmo antes do final da fase de grupos. Em busca da classificação, Polônia e Holanda contam com o futebol de garndes jogadores a seu favor, de um lado Lewandoswki e do outro uma nova geração de craques prontos para brilhar.

Mais artigos abaixo

Goal 50 Revelado: Os 50 Melhores Jogadores do Mundo

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Reca; Krychowiak, Moder; Szymanski, Linetty, Grosicki; Lewandowski

Provável escalação da Holanda: Krul; Dumfries, De Vrij, Blind, Wijndal; Van de Beek, Wijnaldum, F.De Jong; Berghuis, Malen, Depay

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

POLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Itália 2 x 0 Polônia Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Polônia 2 x 0 Amistoso de seleções 11 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Polônia x Eslováquia 14 de junho de 2021 13h (de Brasília) x Polônia Eurocopa 19 de junho de 2021 16h (de Brasília)

HOLANDA

JOGO CAMPEONATO DATA Holanda 3 x 1 e Hezergovina Liga das Nações 15 de novembro de 2020 Holanda 1 x 1 Espanha Amistoso de seleções 11 de novembro de 2020

Próximas partidas