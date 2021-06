Onde assistir ao vivo a Polônia x Eslováquia, pela Eurocopa?

Seleções estreiam na Euro 2020 nesta segunda-feira (14); confira como acompanhar a partida ao vivo na TV e na internet

A Polônia de Robert Lewandowski estreia nesta segunda-feira (14) na Eurocopa. No Estádio São Petersburgo, na Rússia, os poloneses enfrentam a Eslováquia em partida válida pelo grupo E. O duelo, que acontece às 13h (de Brasília), terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Polônia x Eslováquia DATA Segunda-feira, 14 de junho de 2021 LOCAL Estádio São Petersburgo - São Petersburgo, RUS HORÁRIO 13h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Ovidiu Haţegan (ROM)

Assistentes: Radu Ghinguleac e Sebastian Gheorghe (ROM)

Quarto árbitro: István Kovács (ROM)

VAR: Marco Di Bello (ITA)

ONDE VAI PASSAR?



Capitão do time, Lewandowski quer brilhar na Euro 2020 / Foto: Getty Images

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai passar o jogo desta segunda (14), às 13h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A seleção polonesa tem diversos problemas para a estreia na Euro 2020. O treinador Paulo Sousa não poderá contar com Arkadiusz Reca, Krystian Bielik e com dois dos possíveis companheiros de Robert Lewandowski no ataque: Krzysztof Piatek e Arkadiusz Milik. Jan Bednarek ainda é dúvida, mas deve começar o jogo desta segunda-feira como titular.

Do outro lado do confronto, a Eslováquia chega sem desfalques para o jogo. Após alguns problemas físicos no decorrer da última temporada, Marek Hamsik está confirmado no time. Ivan Schranz, atacante do Slavia Praga, sofreu uma pequena lesão na preparação para a Euro. Embora não preocupe para a Euro, ainda é dúvida para o jogo. Caso não atue, Robert Mak, Ondrej Duda e Lukas Haraslin concorrem entre si por uma vaga na equipe titular.

Poniedziałek w Petersburgu zaczynamy o treningu aktywacyjnego. 🇵🇱



Jak widać, nie było łatwo! 😅⤵️ pic.twitter.com/hPuvwLyBnr — Łączy nas piłka (@LaczyNasPilka) June 14, 2021

Provável escalação da Polônia: Szczesny; Piatkowski, Glik, Bednarek, Bereszynski; Krychowiak, Klich, Zielinski, Puchacz; Jozwiak, Lewandowski.

Provável escalação da Eslováquia: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Benes; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda (Schranz).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

POLÔNIA

JOGO CAMPEONATO DATA Polônia 1 x 1 Rússia Amistoso internacional 1 de junho de 2021 Polônia 2 x 2 Islândia Amistoso internacional 8 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Espanha x Polônia Eurocopa 19 de junho de 2021 16h (de Brasília) Suécia x Polônia Eurocopa 23 de junho de 2021 16h (de Brasília)

ESLOVÁQUIA

JOGO CAMPEONATO DATA Eslováquia 1 x 1 Bulgária Amistoso internacional 1 de junho de 2021 Áustria 0 x 0 Eslováquia Amistoso internacional 6 de junho de 2021

Próximas partidas