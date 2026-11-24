Horário de Pittsburgh Steelers x Denver Broncos
O Pittsburgh Steelers recebe o Denver Broncos no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, na Pensilvânia, em um confronto de Black Friday pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para sexta-feira, 27 de novembro, às 16:00 (BRT).
Em grande fase, o Denver (8-2) vai a Pittsburgh embalado por seis vitórias consecutivas para enfrentar o Steelers (6-4), que vive um momento de queda. A pressão ao quarterback do Broncos, a melhor da liga, tenta ampliar para três jogos a sequência de derrotas do Pittsburgh, enquanto o Steelers busca manter a invencibilidade em casa, onde tem campanha de 4-0.
Onde assistir a Pittsburgh Steelers x Denver Broncos
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Notícias dos times para Pittsburgh Steelers x Denver Broncos
Notícias do Pittsburgh Steelers
- Jogo aéreo e polêmica com DK Metcalf: O jogo aéreo do Steelers perdeu força recentemente, com média de cerca de 150 jardas de passe nas últimas três partidas. Na derrota de domingo para o Philadelphia, o quarterback Aaron Rodgers teve média de meia jarda por tentativa de passe no primeiro tempo. O wide receiver DK Metcalf foi expulso contra o Eagles após cometer duas faltas pessoais, provocou críticas públicas de Rodgers e corre o risco de ser suspenso pela liga para o confronto de sexta-feira.
- Expectativa de retorno de Michael Pittman Jr.: O técnico Mike McCarthy afirmou estar "muito confiante" de que o wide receiver Michael Pittman Jr. (pé) será retirado da lista de lesionados e poderá jogar contra o Denver. Pittman está fora desde a quinta semana, e seu retorno, ao lado do novato Roman Wilson, recentemente liberado para jogar, daria um reforço muito necessário ao grupo de recebedores do Pittsburgh.
- Lesões na defesa e na linha ofensiva: É improvável que o linebacker externo Alex Highsmith jogue na sexta-feira, enquanto o também linebacker Nick Herbig foi descartado para a 11ª semana por lesões no quadril e nas costelas. Na linha ofensiva, o guard Mason McCormick vem lidando com uma lesão no tornozelo depois que o Pittsburgh cedeu cinco sacks contra o Philadelphia.
Notícias do Denver Broncos
- A ascensão de Jonah Coleman: O running back Jonah Coleman se firmou como a principal opção do jogo terrestre do Denver após a vitória por 38 a 24 sobre o Raiders, na qual registrou um recorde pessoal de 24 corridas, com 111 jardas e três touchdowns. O técnico Sean Payton observou que J.K. Dobbins continua importante para a reta final, enquanto os running backs RJ Harvey e Tyler Badie estão perto de voltar de lesão.
- Ritmo ofensivo e passes desperdiçados: O ataque do Denver marcou 31 pontos na 11ª semana, sua maior marca na temporada, e ocupa o quinto lugar da NFL em pontuação desde a sétima semana. O tight end Evan Engram (6 recepções e 74 jardas contra o Las Vegas) vem se tornando um alvo importante para o quarterback Bo Nix, embora passes deixados cair por recebedores como Jaylen Waddle, Troy Franklin e Nate Adkins tenham prejudicado o jogo aéreo.
- Linha defensiva e condição da secundária: O Denver tem uma das melhores pressões ao quarterback da liga (31 sacks, quinta marca da NFL), liderada por Jonathon Cooper, que conseguiu dois sacks e atingiu o quarterback três vezes contra o Raiders, ao lado de Zach Allen e Nik Bonitto. Na secundária, o safety Brandon Jones vem lidando com um problema na parte posterior da coxa, enquanto o safety Talanoa Hufanga (tornozelo) e o cornerback Riley Moss (concussão) voltaram a atuar sem restrições na 11ª semana.
Sequência
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