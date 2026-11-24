Horário de Pittsburgh Steelers x Denver Broncos

O Pittsburgh Steelers recebe o Denver Broncos no Acrisure Stadium, em Pittsburgh, na Pensilvânia, em um confronto de Black Friday pela 12ª semana da temporada regular da NFL. O jogo está marcado para sexta-feira, 27 de novembro, às 16:00 (BRT).

Em grande fase, o Denver (8-2) vai a Pittsburgh embalado por seis vitórias consecutivas para enfrentar o Steelers (6-4), que vive um momento de queda. A pressão ao quarterback do Broncos, a melhor da liga, tenta ampliar para três jogos a sequência de derrotas do Pittsburgh, enquanto o Steelers busca manter a invencibilidade em casa, onde tem campanha de 4-0.

Onde assistir a Pittsburgh Steelers x Denver Broncos

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Notícias dos times para Pittsburgh Steelers x Denver Broncos

Notícias do Pittsburgh Steelers

Jogo aéreo e polêmica com DK Metcalf : O jogo aéreo do Steelers perdeu força recentemente, com média de cerca de 150 jardas de passe nas últimas três partidas. Na derrota de domingo para o Philadelphia, o quarterback Aaron Rodgers teve média de meia jarda por tentativa de passe no primeiro tempo. O wide receiver DK Metcalf foi expulso contra o Eagles após cometer duas faltas pessoais, provocou críticas públicas de Rodgers e corre o risco de ser suspenso pela liga para o confronto de sexta-feira.

: O jogo aéreo do Steelers perdeu força recentemente, com média de cerca de 150 jardas de passe nas últimas três partidas. Na derrota de domingo para o Philadelphia, o quarterback Aaron Rodgers teve média de meia jarda por tentativa de passe no primeiro tempo. O wide receiver DK Metcalf foi expulso contra o Eagles após cometer duas faltas pessoais, provocou críticas públicas de Rodgers e corre o risco de ser suspenso pela liga para o confronto de sexta-feira. Expectativa de retorno de Michael Pittman Jr. : O técnico Mike McCarthy afirmou estar "muito confiante" de que o wide receiver Michael Pittman Jr. (pé) será retirado da lista de lesionados e poderá jogar contra o Denver. Pittman está fora desde a quinta semana, e seu retorno, ao lado do novato Roman Wilson, recentemente liberado para jogar, daria um reforço muito necessário ao grupo de recebedores do Pittsburgh.

: O técnico Mike McCarthy afirmou estar "muito confiante" de que o wide receiver Michael Pittman Jr. (pé) será retirado da lista de lesionados e poderá jogar contra o Denver. Pittman está fora desde a quinta semana, e seu retorno, ao lado do novato Roman Wilson, recentemente liberado para jogar, daria um reforço muito necessário ao grupo de recebedores do Pittsburgh. Lesões na defesa e na linha ofensiva: É improvável que o linebacker externo Alex Highsmith jogue na sexta-feira, enquanto o também linebacker Nick Herbig foi descartado para a 11ª semana por lesões no quadril e nas costelas. Na linha ofensiva, o guard Mason McCormick vem lidando com uma lesão no tornozelo depois que o Pittsburgh cedeu cinco sacks contra o Philadelphia.

Notícias do Denver Broncos

A ascensão de Jonah Coleman : O running back Jonah Coleman se firmou como a principal opção do jogo terrestre do Denver após a vitória por 38 a 24 sobre o Raiders, na qual registrou um recorde pessoal de 24 corridas, com 111 jardas e três touchdowns. O técnico Sean Payton observou que J.K. Dobbins continua importante para a reta final, enquanto os running backs RJ Harvey e Tyler Badie estão perto de voltar de lesão.

: O running back Jonah Coleman se firmou como a principal opção do jogo terrestre do Denver após a vitória por 38 a 24 sobre o Raiders, na qual registrou um recorde pessoal de 24 corridas, com 111 jardas e três touchdowns. O técnico Sean Payton observou que J.K. Dobbins continua importante para a reta final, enquanto os running backs RJ Harvey e Tyler Badie estão perto de voltar de lesão. Ritmo ofensivo e passes desperdiçados : O ataque do Denver marcou 31 pontos na 11ª semana, sua maior marca na temporada, e ocupa o quinto lugar da NFL em pontuação desde a sétima semana. O tight end Evan Engram (6 recepções e 74 jardas contra o Las Vegas) vem se tornando um alvo importante para o quarterback Bo Nix, embora passes deixados cair por recebedores como Jaylen Waddle, Troy Franklin e Nate Adkins tenham prejudicado o jogo aéreo.

: O ataque do Denver marcou 31 pontos na 11ª semana, sua maior marca na temporada, e ocupa o quinto lugar da NFL em pontuação desde a sétima semana. O tight end Evan Engram (6 recepções e 74 jardas contra o Las Vegas) vem se tornando um alvo importante para o quarterback Bo Nix, embora passes deixados cair por recebedores como Jaylen Waddle, Troy Franklin e Nate Adkins tenham prejudicado o jogo aéreo. Linha defensiva e condição da secundária: O Denver tem uma das melhores pressões ao quarterback da liga (31 sacks, quinta marca da NFL), liderada por Jonathon Cooper, que conseguiu dois sacks e atingiu o quarterback três vezes contra o Raiders, ao lado de Zach Allen e Nik Bonitto. Na secundária, o safety Brandon Jones vem lidando com um problema na parte posterior da coxa, enquanto o safety Talanoa Hufanga (tornozelo) e o cornerback Riley Moss (concussão) voltaram a atuar sem restrições na 11ª semana.

Pittsburgh Steelers PIT Sequência Denver Broncos DEN PIT PIT DEN DEN Todos os jogos Todos os jogos Philadelphia Eagles PHI 19 16 Pittsburgh Steelers PIT D Cincinnati Bengals CIN 38 18 Pittsburgh Steelers PIT D Pittsburgh Steelers PIT 27 6 Cleveland Browns CLE V New Orleans Saints NO 10 16 Pittsburgh Steelers PIT V Tampa Bay Buccaneers TB 19 26 Pittsburgh Steelers PIT V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 103 Todos os jogos Todos os jogos Denver Broncos DEN 38 24 Las Vegas Raiders LVR V Carolina Panthers CAR 21 26 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 28 24 Kansas City Chiefs KC V Arizona Cardinals ARZ 16 30 Denver Broncos DEN V Denver Broncos DEN 17 14 Seattle Seahawks SEA V Partidas disputadas 5 Pontos marcados 139