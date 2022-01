Onde assistir ao vivo a Petrolina x Botafogo, pela Copinha 2022?

Buscando se manter na liderança, o Botafogo enfrenta o Petrolina na tarde desta quinta-feira (6), às 15h15 (de Brasília), no Joaquim de Moraes Filho, pela segunda rodada do Grupo 14 da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

QUANDO É?

JOGO Petrolina x Botafogo DATA Quinta-feira, 6 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Joaquim de Moraes Filho -Taubaté, SP HORÁRIO 15h15 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, às 15h15 (de Brasília), em Taubaté.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de vencer o Aparecidense por 3 a 0, com dois gols de Gabriel Tigrão e um de Reydson na rodada de estreia da Copinha, o Botafogo, dividindo a liderança com o Taubaté no grupo 14, pensa apenas em conquistar mais três pontos para garantir a classificação para a próxima fase.

Do outro lado, o Petrolina vem de derrota para o Taubaté por 2 a 0, e busca a recuperação diante do Alvinegro. Um novo revés vai causar a eliminação antecipada da equipe na Copinha.

Provável escalação do Botafogo: Lucas Barreto; Wendel Lessa, Ewerton, Reydson, Jefinho; Kawan, Guilherme Liberato; Kauê, Raí, Maranhão; Gabriel Tigrão.

Provável escalação do Petrolina: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

BOTAFOGO

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 1 x 1 Vasco Torneio Otavio Pinto Guimarães 20 de novembro de 2021 Botafogo 3 x 0 Aparecidense Copinha 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Taubaté x Botafogo Copinha 9 de janeiro de 2022 11h (de Brasília)

PETROLINA

JOGO CAMPEONATO DATA Petrolina 0 x 0 Náutico Pernambucano sub-20 30 de outubro de 2021 Taubaté 2 x 0 Petrolina Copinha 3 de janeiro de 2022

Próximas partidas