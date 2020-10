Onde assistir ao vivo a Peru x Brasil, pelas Eliminatórias Sul-Americanas?

Partida é válida pela segunda rodada das Eliminatórias Sul-Americanas; veja como acompanhar pela TV na internet

Pela segunda rodada das , a A visita o nesta terça-feira (13), a partir das 21h (de Brasília), no estádio Nacional de Lima. A partida será transmitida ao vivo pela plataforma EI Plus. Na Goal, você também pode acompanhar a partida minuto a minuto, em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Peru x DATA Terça-feira, 13 de outubro de 2020 LOCAL Estádio Nacional de Lima (PER) HORÁRIO 21h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida será transmitida ao vivo pela plataforma EI Plus. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Peru iniciou a caminhada nas eliminatórias com empate com o fora de casa e, agora, quer marcar seus primeiros três pontos em seus domínios. Os peruanos não têm Paolo Guerrero, com uma lesão no joelho, além de confirmarem nas últimas horas que Ruidiaz e Valera testaram positivo para covid-19.

Após estrear com goleada sobre a Bolívia, a Seleção Brasileira pode ter mudanças na equipe titular, já que nesta segunda-feira (12), Tite colocou Rodrigo Caio ao lado de Marquinhos na zaga, além de Ribeiro no ataque. No entanto, o comandante preferiu adotar o mistério para o duelo. "Eu tenho a equipe montada mas eu não quero falar agora. A base continua a mesma, a estrutura mas não quero municiar o Gareca. Tu troca a característica de um atleta e ela já traz uma diversidade", disse o treinador.

Escalação do Peru: Gallese, Advíncula, Zambrano, Abram, Trauco, Tapia, Aquino, Yotún, Carillo, Cueva e Farfán.

Escalação do Brasil: Weverton, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva (Rodrigo Caio), Renan Lodi, Casemiro, Douglas Luiz, Coutinho, Cebolinha, Neymar (Everton Ribeiro) e Firmino.

HISTÓRICO NAS ELIMINATÓRIAS

PERU

O Peru busca a sua sexta classificação para uma . O time peruano já disputou 148 partidas nas eliminatórias, com 42 vitórias, 37 empates e 69 derrotas.

BRASIL

A Seleção Brasileira é a única equipe da América do Sul que disputou todas as edições da Copa do Mundo. Em suas participações nas eliminatórias sul-americanas para o mundial, o Brasil disputou 111 jogos, com 69 vitórias, 30 empates e 12 derrotas.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PERU

JOGO CAMPEONATO DATA Paraguai 2 x 2 Peru Eliminatórias 8 de outubro de 2020 1 x 0 Peru Amistoso 15 de novembro de 2019

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Peru Eliminatórias 12 de novembro de 2020 A confirmar Peru x Eliminatórias 17 de novembro de 2020 A confirmar

BRASIL

JOGO CAMPEONATO DATA Brasil 5 x 0 Eliminatórias 9 de outubro de 2020 Brasil 3 x 0 Amistoso 19 de novembro de 2019

Próximas partidas