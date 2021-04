Onde assistir ao vivo a Parma x Milan, pela Serie A italiana?

Duelo acontece neste sábado (10), às 13h (de Brasília), pela 30ª rodada do Campeonato Italiano; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Para seguir sonhando com o título da Serie A, o Milan visita o Parma neste sábado (10), pela 30ª rodada da competição. A partida, que acontece às 13h (de Brasília), terá transmissão ao vivo da Band, na TV abeerta, e do Estádio TNT Sports, na TV fechada. Na Goal , o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Parma x Milan DATA Sábado, 10 de abril de 2021 LOCAL Estádio Ennio Tardini - Parma, ITA HORÁRIO 13h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Milan segue na cola da Inter de Milão, líder da Serie A / Foto: Getty Images

A Band, na TV aberta , e o Estádio TNT Sports, na internet , vão exibir o jogo deste sábado, às 13h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Vindo de um empate diante da Sampdoria dentro de casa, o Milan precisa da vitória para seguir sonhando com o título do Campeonato Italiano. O clube está na segunda posição na tabela, 11 pontos atrás da líder Inter de Milão, com mais nove rodadas para o fim da competição.

No lado oposto da tabela, o Parma é o vice-lanterna da Serie A, com apenas 20 pontos somados em 29 rodadas. Com uma vitória neste sábado, o clube pode diminuir a distância para ao Torino, primeiro time fora da zona de rebaixamento, que hoje é de quatro pontos.

Provável escalação do Parma : Sepe; Laurini, Osorio, Bani e Gagliolo; Brugman, Kucka e Hernani; Man, Pellè e Gervinho.

Provável escalação do Milan: Donnarumma; Kalulu, Kjaer, Tomoru, Hernéndez; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Calhanoglu, Brahim Diaz; Ibrahomovic.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARMA

JOGO CAMPEONATO DATA Parma 1 x 2 Genoa Serie A 19 de março de 2021 Benevento 2 x 2 Parma Serie A 03 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Cagliari x Parma Serie A 17 de abril de 2021 15h45 (de Brasília) Juventus x Parma Seria A 21 de abril de 2021 15h45 (de Brasília)

MILAN

JOGO CAMPEONATO DATA Fiorentina 2 x 3 Milan Serie A 21 de março de 2021 Milan 1 x 1 Sampdoria Serie A 03 de abril de 2021

Próximas partidas