Onde assistir ao vivo a Parma x Inter de Milão, pela Serie A italiana?

Líder do Italiano, equipe de Antonio Conte pode abrir seis pontos de vatagem sobre o Milan nesta quinta (04); veja como acompanhar ao vivo na internet

Nesta quinta-feira (04), a Inter de Milão visita o Parma para se isolar ainda mais na liderança da Serie A, podendo abrir seis pontos de vatagem sobre o Milan, segunda colocado. A partida, que acontece às 16h45 (de Brasília), terá transmissão ao vivo pela Bandsports, na TV fechada, e pelo Estádio TNT Sports, na internet. Na Goal , você acompanha os lances em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Parma x Inter de Milão DATA Quinta-feira, 4 de março de 2021 LOCAL Estádio Ennio Tardini - Parma, ITA HORÁRIO 16h45 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: FABRIZIO PASQUA

Assistentes: Alessandro Giallatini e Dario Cecconi

Quarto árbitro: Eugenio Abbattista

VAR: Daniele Doveri

Assistentes VAR: Daniele Bindoni

ONDE VAI PASSAR?



Inter pode abrir boa vantagem na liderança do Campeonato Italiano (Foto: Getty Images)

A partida terá transmissão ao vivo do Bandsports, na TV fechada, e do Estádio TNT Sports, na internet via streaming. Aqui, na Goal , você também segue o minuto a minuto em tempo real .

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

PARMA

Vice-lanterna do Campeonato Italiano, o Parma precisa somar pontos se ainda quiser sonhar com a permanência na primeira divisão nacional. Contudo, a missão desta quinta não será das mais fáceis. Além de enfrentar o time que apresenta o melhor futebol da Itália neste momento, o time do treinador Roberto D'Aversa terá os desfalques de Cornelius e Gervinho, lesionados.

Provável escalação do Parma : Sepe; Iacoponi, Osorio, Gagliolo e Pezzella; Hernani, Brugman e Kurtic; Karamoh, Kucka e Pellé.

INTER DE MILÃO

Após derrotar o Milan por 3 a 0 e assumir a liderança da Serie A, a Inter de Milão pode abrir seis pontos de vantagem para seu rival se vencer o duelo desta quinta. Para isso, Antonio Conte terá força máxima, incluindo a poderosa dupla de ataque formada por Lautaro Martínez e Lukaku, um dos artilheiros da competição.

Provável escalação da Inter de Milão: Handanovic; Skriniar, de Vrij e Bastoni; Hakimi, Barella, Eriksen, Gagliardini e Perisic; Martínez e Lukaku.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARMA

JOGO CAMPEONATO DATA Parma 2 x 2 Udinese Serie A 21 de fevereiro de 2021 Spezia 2 x 2 Parma Serie A 27 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fiorentina x Parma Serie A 7 de março de 2021 11h (de Brasília) Parma x Roma Serie A 14 de março de 2021 11h (de Brasília)

INTER DE MILÃO

JOGO CAMPEONATO DATA Milan 0 x 3 Inter de Milão Serie A 21 de fevereiro de 2021 Inter de Milão 3 x 0 Genoa Serie A 28 de fevereiro de 2021

Próximas partidas