Onde assistir ao vivo a Paraná x Vitória, pela Série B do Brasileiro 2020?

Duelo válido pela 25ª rodada da segunda divisão do Brasileirão marca disputa contra o rebaixamento; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Paraná recebe o nesta terça-feira (01), às 21h30 (de Brasília), na Vila Capanema, pela 25ª rodada da do Campeonato Brasileiro. As duas equipes estão empatadas com 29 pontos e precisam de uma vitória para se afastar da zona de rebaixamento. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Paraná x Vitória DATA Terça-feira, 01 de dezembro de 2020 LOCAL Vila Capanema - Curitiba, PR HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real!

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Sem vencer há um mês na Série B, o Paraná recebe o Vitória em partida que marcará confronto direto contra o rebaixamento para a . Para espantar a má fase, os donos da casa terão cinco retornos para a partida. Dentre eles estão Rafael Lima e Higor Meritão, que devem começar entre os titulares.

Do outro lado, o Vitória não poderá contar com Maurício Ramos e Rafael Carioca, que cumprem suspensão pelo terceiro amarelo. Para substituir a dupla, João Victor e Leocovick foram os escolhidos do treinador Rodrigo Chagas.

Escalação do Paraná: Filipe; Paulo Henrique, Rafael Lima (Philipe Maia), Fabrício e Jean Victor; Jhony Douglas, Higor Meritão, Karl (Thiago Alves) e Renan Bressan; Matheus Matias (Bruno Gomes).

Escalação do Vitória: Ronaldo; Van, Wallace, João Victor e Leocovick; Guilherme Rend, Matheus Frizzo e Lucas Cândido; Thiago Lopes, Vico e Léo Ceará.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Paraná 1 x 2 Série B 24 de novembro de 2020 Operário 1 x 0 Paraná Série B 27 de novembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Paraná Série B 4 de dezembro de 2020 21h30 (de Brasília) Paraná x Série B 9 de dezembro de 2020 19h15 (de Brasília)

VITÓRIA

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 0 Vitória Série B 25 de novembro de 2020 Vitória 2 x 1 CRB Série B 28 de novembro de 2020

Próximas partidas