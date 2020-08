Onde assistir ao vivo a Paraná x Botafogo, pela Copa do Brasil?

Alvinegro entra em campo nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), com a vantagem do empate; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Podendo empatar para avançar na Copa do , o enfrenta o Paraná nesta quarta-feira (26), às 19h (de Brasília), pela terceira fase da competição. A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere, na TV fechada.



Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paraná x Botafogo DATA Quarta-feira, 26 de agosto de 2020 LOCAL Vila Capanema - Paraná HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida terá transmissão ao vivo no canal SporTV e Premiere. Aqui, na, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, a partir das 19h (de Brasília).

Com três empates e uma vitória no Campeonato Brasileiro, o Botafogo volta suas atenções para a . Nesta quarta-feira (26), o Alvinegro busca a classificação precisando apenas de um empate para avançar após ter vencido o primeiro jogo por 1 a 0.

Para o duelo, o técnico Paulo Autuori segue sem contar com Victor Luis, lesionado.

Hoje o nosso técnico Paulo Autuori completa 64 anos. Muita paz, saúde e sucesso no comando do Glorioso mais uma vez, professor!⚫️⚪️🎉



📸 Vítor Silva/ BFR pic.twitter.com/eimBcP9bko — Botafogo F.R. (de 🏠) (@Botafogo) August 25, 2020

Já o Paraná chega para o confronto após empatar com o Operário sem gols na .

O técnico Allan Aal tem apenas um deslfaque para o duelo contra a equipe carioca: o lateral-esquerdo Jean, que já defendeu o Boavista na competição.

"Temos que ter a cabeça no lugar, porque um desempenho nosso pode provocar a reversão no placar. As oportunidades vão aparecer sabendo que o Botafogo é uma equipe qualificada. A gente tem que ter a confiança no que estamos fazendo. Estamos fazendo bons jogos e agora é valorizar o trabalho dos atletas. Não podemos sair das características do nosso jogo.", analisou o treinador.

Provável escalação do Paraná: Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho (Hurtado); Jhony Douglas e Higor Meritão; Gabriel Pires, Renan Bressan e Andrey; Bruno Gomes.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernandez; Barrandeguy, Marcelo, Kanu e Danilo Barcelos; Caio Alexandre, Honda, Bruno Nazário, Luis Henrique e Guilherme ; Pedro Raul.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARANÁ

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 2 Paraná Série B 19 de agosto de 2020 Paraná 0 x 0 Operário Série B 23 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Paraná Série B 29 de agosto de 2020 16h30 (de Brasília) Paraná x Série B 1 de setembro de 2020 19h15 (de Brasília)

BOTAFOGO

VJOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 23 de março de 2020

Próximas partidas