Onde assistir ao vivo a Paraguai x Chile, pelas Eliminatórias da Copa de 2022?

O Paraguai recebe a seleção chilena nesta quinta-feira (11), às 20h00 (de Brasília), por mais um duelo válido pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo no Qatar, em 2022. O jogo terá transmissão ao vivo pelo SporTV 3, pela TV por assinatura. Na Goal, você acompanha todos os principais lances clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Paraguai x Chile DATA Quinta-feira, 11 de novembro de 2021 LOCAL Estádio Defensores del Chaco - Assunção, Paraguai HORÁRIO 20h00 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV 3, na TV fechada, irá transmitir o jogo desta quinta-feira. Na Goal , o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após três jogos sem vencer, o Paraguai tenta uma recuperação para os próximos duelos das Eliminatórias. O último jogo contra o Chile marcou a derrota paraguaia por 2 a 0.

Já a seleção chilena venceu suas últimas duas disputas, incluindo o jogo contra o Paraguai.

O lateral Isla, do Flamengo, ficará fora do duelo contra o Paraguai, pois teve contato com uma pessoa testada em positivo para Covid nos últimos dias.

Provável escalação do Paraguai: Antony; Alonso, Balbuena, Gomez e Escobar; Villasanti, Sánchez e Ortiz; Sanabria, Almirón e Amarilla.

Provável escalação do Chile: Bravo; Montecinos, Medel, Maripán e Mena; Vidal, Pulgar e Valdés; Brereton, Vargas e Alexis Sánchez.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PARAGUAI

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 2 x 0 Paraguai Eliminatórias - América do Sul 10 de outubro de 2021 Bolívia 4 x 0 Paraguai Eliminatórias - América do Sul 14 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Paraguai x Chile Eliminatórias - América do Sul 11 de novembro de 2021 20h (de Brasília) Colômbia x Paraguai Eliminatórias - América do Sul 16 de novembro de 2021 20h (de Brasília)

CHILE

JOGO CAMPEONATO DATA Chile 2 x 0 Paraguai Eliminatórias - América do Sul 10 de outubro de 2021 Chile 3 x 0 Venezuela Eliminatórias - América do Sul 14 de outubro de 2021

Próximas partidas