Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Tigres, pela semifinal do Mundial de Clubes?

Primeiro duelo da semifinal será neste domingo (7), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Tigres se enfrentam neste domingo (7), às 15h (de Brasília), no Estádio Education City, no Qatar, em duelo válido pela semifinal do Mundial de Clubes da Fifa, de olho na classificação para a final. Quem avançar enfrenta o vencedor do confronto entre Bayern de Munique x Al Ahly, marcado para esta segunda-feira (8). A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e no SporTV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Tigres DATA Domingo, 7 de fevereiro de 2021 LOCAL Estádio Education City - Doha, Qatar HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Danny Makkelie (HOL)

Assistentes: Mario Diks (HOL) e Hessel Steegstra (HOL)

Quarto árbitro: Maguette Ndiaye (CAM)

VAR: Kevin Blom (HOL)

ONDE VAI PASSAR?



Verdão vai em busca do título do Mundial / Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na Globo (para todo o Brasil), na TV aberta, e no SportV, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real, a partir das 15h (de Brasília).

QUAIS SÃO OS CANAIS DO SPORTV?

Por cabo:

CLARO/NET TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO/NET TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 TELECOM: 37, 38 e 39

Por satélite:

SKY: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 SKY HD: 437, 438 e 439

437, 438 e 439 CLARO TV: 37, 38 e 39

37, 38 e 39 CLARO TV HD: 537, 538 e 539

537, 538 e 539 VIVO TV: 337, 338 e 339

337, 338 e 339 VIVO TV HD: 817, 818 e 819

817, 818 e 819 OI TV HD: 39

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Campeão da Copa Libertadores, o Palmeiras já está no Qatar para a disputa do Mundial de Clubes e se prepara para enfrentar o Tigres na semifinal. E, de acordo com o técnico Abel Ferreira, o rival "vai nos obrigar a estar no nosso melhor".

"Se queremos ser os melhores, temos de enfrentar as melhores equipes. (Tigres) Vai nos obrigar a estar no nosso melhor. Estas competições nos desafiam, eles nos deixam alerta, isto que eu e meus atletas queremos. Temos de enfrentar as melhores equipes", afirmou o treinador português.

Breno Lopes, autor do gol que garantiu o título da Libertadores, mesmo fora do Mundial por questões contratuais, viajou com o elenco e faz parte da delegação.

Para o duelo, o Verdão deve ter em campo o mesmo time que iniciou contra o Santos. Gabriel Veron, que seria alternativa no banco de reservas, foi cortado por lesão.

Já o Tigres, que eliminou o Ulsan Hyundai por 2 a 1 na última semana, também deverá repetir a equipe.

A única ausência é Nicolas Lopez, que segue com Covid-19.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Viña; Danilo, Zé Rafael, Gabriel Menino e Raphael Veiga; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Tigres: Guzmán; Rodríguez, Reyes, Salcedo e Dueñas; Rafael Carioca, Pizarro e Meza; Quiñones, Aquino e Gignac.

A CAMPANHA DO PALMEIRAS NA COPA LIBERTADORES 2020

O Palmeiras encerrou a primeira fase invicto e na liderança do grupo B, com 16 pontos (quatro vitórias e um empate). Aproveitamento de 88,9%.

Já nas oitavas, quartas de final e semi, eliminou o Delfín, Libertad e River Plate, respectivamente, antes de bater o Santos por 1 a 0 na grande decisão.

JOGOS DO PALMEIRAS NA LIBERTADORES

Tigre 0 x 2 Palmeiras - 4 de março de 2020

Palmeiras 3 x 1 Guaraní-PAR - 10 de março de 2020

Bolívar 1 x 2 Palmeiras - 16 de setembro de 2020

Guaraní-PAR 0 x 0 Palmeiras - 23 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Bolívar - 30 de setembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Tigre - 21 de outubro de 2020

Delfin 1 x 3 Palmeiras - 25 de novembro de 2020

Palmeiras 5 x 0 Delfín - 2 de dezembro de 2020

Libertad 1 x 1 Palmeiras - 8 de dezembro de 2020

Palmeiras 3 x 0 Libertad - 15 de dezembro de 2020

River Plate 0 x 3 Palmeiras - 6 de janeiro de 2021

Palmeiras 0 x 2 River Plate - 13 de janeiro de 2021

Palmeiras 1 x 0 Santos - 30 de janeiro de 2021

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Santos Copa Libertadores 30 de janeiro de 2021 Palmeiras 1 x 1 Botafogo Campeonato Brasileiro 2 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Fortaleza Campeonato Brasileiro 14 de fevereiro de 2021 18h15 (de Brasília) Coritiba x Palmeiras Campeonato Brasileiro 17 de fevereiro de 2021 A determinar

TIGRES

JOGO CAMPEONATO DATA Tigres 1 x 1 Necaxa Liga MX 29 de janeiro de 2021 Tigres 2 x 1 Ulsan Hyundai Mundial de Clubes 4 de fevereiro de 2021

Próximas partidas