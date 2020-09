Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Sport, pelo Brasileirão Série A 2020?

Verdão entra em campo neste domingo (13), às 19h45 (de Brasília), no Allianz Arena; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Sport entram em campo na noite deste domingo (13), às 19h45 (de Brasília), no Allianz Arena, pela décima rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Sport DATA Domingo, 13 de setembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 19h45 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 19h45 (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Buscando subir na classificação da tabela após a vitória sobre o Corinthians por 2 a 0, o Palmeiras do técnico Vanderlei Luxemburgo não terá Luiz Adriano. Desta forma, Willian pode seguir na equipe titular.

Sábado de sol e treino! ☀️💪

Encerramos a preparação para o jogo de amanhã ➤ https://t.co/MarC3NGbzW#AvantiPalestra pic.twitter.com/m1j5dc3MfP — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) September 12, 2020

Já o Sport vem de derrota para o por 1 a 0 e busca a recuperação fora de casa.

Para o confronto, o técnico Jair Ventura não poderá contar com Betinho, Raul Prata, Alê .

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Mayke, Luan, Gustavo Gómez e Matías Viña; Patrick de Paula, Gabriel Menino, Lucas Lima e Zé Rafael; Wesley e Willian.

Provável escalação do Sport: Luan Polli; Patric, Maidana, Adryelson e Luciano Juba; Ronaldo Henrique, João Igor e Ricardinho; Barcia, Marquinhos e Elton.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA RB 1 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 6 de setembro de 2020 0 x 2 Palmeiras Campeonato Brasileiro 10 de setembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Bolívar x Palmeiras Campeonato Brasileiro 16 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) x Palmeiras Campeonato Brasileiro 20 de setembro de 2020 16h (de Brasília)

SPORT

JOGO CAMPEONATO DATA Sport 2 x 1 Campeonato Brasileiro 7 de setembro de 2020 Fortaleza 1 x 0 Sport Campeonato Brasileiro 9 de setembro de 2020

Próximas partidas