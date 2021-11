Onde assistir ao vivo a Palmeiras x São Paulo, pelo Brasileirão Série A 2021?

Clássico-Rei na área! Palmeiras e São Paulo se enfrentam na noite desta quarta-feira (17), às 20h30 (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere, na TV fechada. Na Goal, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Paulo DATA Quarta-feira, 17 de novembro de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 20h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Marcelo de Lima Henrique (RJ)

Assistentes: Eduardo Gonçalves (MS) e Márcia Bezerra (RO)

Quarto árbitro: Matheus Delgado (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Diogo Carvalho (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O @AllianzParque no último Choque-Rei que teve em casa tava mais ou menos assim… 🤩



📷 serjosoza#InstaPorco pic.twitter.com/63paSpwx0N — SE Palmeiras (@Palmeiras) November 16, 2021

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quarta-feira. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois da derrota para o Fluminense, o Palmeiras, com 58 pontos, só pensa na vitória no Choque-Rei.

Para o confronto, o técnico Abel Ferreira não poderá contar com Dudu, Felipe Melo e Deyverson, suspensos.

Já o São Paulo, com 38 pontos, busca esquecer a goleada sofrida para o Flamengo por 4 a 0.

Próximo da zona de rebaixamento, a equipe pode entrar no Z-4 caso o Tricolor perca para o Palmeiras, e Bahia e Juventude vençam seus jogos.

Para o clássico, o técnico Rogério Ceni terá os retornos de Rodrigo Nestor, Gabriel Sara e Welington. O trio cumpriu suspensão na última rodada e voltam a ficar à disposição.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton, Marcos Rocha, Kuscevic (Gómez), Luan e Victor Luis (Piquerez); Zé Rafael, Danilo, Raphael Veiga e Gustavo Scarpa; Wesley (Gabriel Veron) e Rony.

Provável escalação do São Paulo: Tiago Volpi; Bruno Alves, Miranda e Léo; Igor Vinicius (Orejuela), Liziero (Gabriel Sara), Rodrigo Nestor, Igor Gomes e Reinaldo; Rigoni e Luciano.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 1 x 1 São Paulo Brasileirão 11 de novembro de 2021 São Paulo 0 x 4 Flamengo Brasileirão 14 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO São Paulo x Athletico-PR Brasileirão 24 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília) São Paulo x Sport Brasileirão 27 de novembro de 2021 21h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 4 x 0 Atlético-GO Brasileirão 10 de novembro de 2021 Fluminense 2 x 1 Palmeiras Brasileirão 14 de novembro de 2021

Próximas partidas