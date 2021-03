Onde assistir ao vivo a Palmeiras x São Caetano, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Palmeiras recebe o São Caetano na noite desta quinta-feira (11), às 19h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo atrasado da primeira rodada do Campeonato Paulista, buscando a primeira vitória no torneio. O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x São Caetano DATA Quinta-feira, 11 de março de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Duarte Peixoto

Assistentes: Anderson José e Alex Alexandrino

Quarto árbitro: Fabiano Monteiro

VAR: Rodrigo Guarizo

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a vitória em casa no Paulistão / Foto: Getty Images

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta (11). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após vencer o Grêmio e levantar o troféu da Copa do Brasil, o Palmeiras volta suas atenções para o Paulistão.

Com apenas um jogo disputado até o momento, o Verdão busca a primeira vitória na competição para deixar a última posição do grupo C.

Do outro lado, o São Caetano vem de uma derrota e um empate, e também aparece em quarto lugar do grupo D.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Gustavo Gómez, Alan Empereur e Matías Viña; Felipe Melo, Zé Rafael e Raphael Veiga; Wesley, Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do São Caetano: Luiz; Tony, Lucas Dias, Caetano e Fernando Júnior; Warian, Charles e Diego Cardoso; William, Luizinho e Carlinhos.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 2 x 2 Palmeiras Paulista 3 de março de 2021 Palmeiras 2 x 0 Grêmio Copa do Brasil 3 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ferroviária Paulista 14 de março de 2021 19h (de Brasília) São Bento x Palmeiras Paulista 17 de março de 2021 19h (de Brasília)

SÃO CAETANO

JOGO CAMPEONATO DATA São Caetano 0 x 2 RB Bragantino Paulista 3 de março de 2021 Santo André 0 x 0 São Caetano Paulista 8 de março de 2021

Próximas partidas