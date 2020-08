Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Santos, pelo Brasileirão Série A 2020?

Clássico paulista será disputado neste domingo (23), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado pela torcida, o enfrenta o na tarde deste domingo (23), às 16h (de Brasília), no Morumbi, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e no canal Premiere, na TV fechada.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique e teste o DAZN!

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Santos DATA Domingo, 23 de agosto de 2020 LOCAL Morumbi - HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TV Globo e no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 16h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Atravessando um momento conturbado na temporada com muitas cobranças, o Palmeiras entra em campo contra o Santos visando apenas a vitória para melhorar o ambiente no clube.

Buscando embalar o segundo triunfo consecutivo após bater o -PR no meio da semana, Vanderlei Luxemburgo ainda não sabe se poderá contar com Matías Viña, que ainda se recupera de uma pancada sofrida na região do quadril na partida contra o . Caso não esteja apto, Diogo Barbosa deve ser mantido.

Além do mais, Felipe Melo e Luan Silva seguem fora.

❄️⛄️

Sexta-feira de frio em SP e de treino tático para o nosso elenco ➤ https://t.co/0Ni3cJP5y8#AvantiPalestra pic.twitter.com/54aSHX691x — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) August 21, 2020

Pelo lado do Santos, o momento é de confiança. Na quinta posição, com sete pontos, o acumula duas vitórias consecutivas, além de um empate e uma derrota no Brasileirão.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Diogo Barbosa (Matías Viña); Patrick de Paula, Gabriel Menino, Bruno Henrique (Zé Rafael) e Lucas Lima; Rony e Luiz Adriano.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Pará, Luan Peres e Felipe Jonatan; Alison, Diego Pituca, Carlos Sánchez e Jobson; Soteldo, Marinho e Kaio Jorge.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 1 Goiás Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 0 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 19 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Palmeiras Campeonato Brasileiro 29 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Palmeiras x Campeonato Brasileiro 2 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília)

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Santos 3 x 1 Athletico-PR Campeonato Brasileiro 16 de agosto de 2020 Sport 0 x 1 Santos Campeonato Brasileiro 20 de agosto de 2020

Próximas partidas