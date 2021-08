Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Realidade Jovem, pelo Paulistão feminino?

As equipes se enfrentam nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília) pelo Paulistão da categoria feminino; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Palmeiras recebe o Realidade Jovem nesta quarta-feira (25), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista feminino. A partida terá transmissão ao vivo pelo serviço de streaming da elevensports.com, no YouTube da FPF e , no serviço de streaming do Paulistão Play. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Realidade Jovem DATA Quarta-feira, 25 de Agosto de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitra: Adeli Mara Monteiro

Assistentes: Ricardo Luis Buzzi e Leandro Fernandes

Quarto árbitro: Gabriel Henrique Meira

ONDE VAI PASSAR?



O Allianz Parque será o palco do duelo / Foto: Alexandre Schneider/Getty

A elevensports.com, o YouTube da FPF, e o Paulistão Play todos na internet, são os serviços que vão transmitir o jogo deste quarta-feira, às 15h (de Brasília). Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de uma classificação histórica para a semifinal do Brasileirão feminino, pelo placar de 4 a 1, contra o Grêmio, o Palmeiras muda o foco para o Paulistão, a meta, agora, é somar três pontos para seguir firme no campeonato. A equipe conquistou seis pontos nos dois jogos disputados.

Já o Realidade Jovem, que só disputa o Paulistão, empatou no jogo de ida e venceu o segundo duelo, contra a Portuguesa. E agora, quer ir ao Allianz Parque para surpreender o Palmeiras.

Provável escalação do Palmeiras : Jully; Agustina, Katrine, Thais; Calderan; Ray, Julia Bianchi, Rafa Andrade, Camilinha; Carol Baiana, Maria Alves.

Provável escalação do Realidade Jovem: Carolina; Bruna, Kauane, Camila, Debora; Barbara, Suzana, Tcheury; Leticia, Wellistifany e Miriele.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Pinda 0 x 3 Palmeiras Paulistão feminino 5 de agosto de 2021 Palmeiras 4 x 1 Grêmio Brasileirão feminino 22 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Palmeiras Paulistão feminino 1 de setembro de 2021 17h Palmeiras x Portuguesa Paulistão feminino 8 de setembro de 2021 15h

REALIDADE JOVEM

JOGO CAMPEONATO DATA Nacional 1 x 1 Realidade Jovem Paulistão feminino 12 de agosto de 2021 Realidade Jovem 1 x 0 Portuguesa Paulistão feminino 19 de agosto de 2021

Próximas partidas