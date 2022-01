Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Mauá, pela segunda fase da Copinha 2022?

Palmeiras e Mauá se enfrentam na tarde desta quinta-feira (13), em Diadema, às 15h (de Brasília), pela segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Mauá DATA Quinta-feira, 13 de janeiro de 2022 LOCAL Arena Inamar, Diadema - SP HORÁRIO 15h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

O SporTV, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira, em Diadema.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Depois de encerrar a primeira fase da Copinha na liderança do grupo 28 com sete pontos (duas vitórias e um empate), o Palmeiras volta a campo para encarar o Mauá, segundo do grupo 27.

Para o jogo, o Verdão não poderá contar com goleiro Mateus, o zagueiro Lucas Freitas, o meia Jhonatan, e o atacante Endrick, principal estrela da equipe na Copinha, com Covid-19.

Provável escalação do Mauá: a definir.

Provável escalação do Palmeiras: Kaique; Talisca, Naves, Ruan Santos e Ian; Garcia, Miguel, Pedro Lima, Kevin e João Pedro; Gabriel Silva e Vitinho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

MAUÁ

JOGO CAMPEONATO DATA Mauá 1 x 1 Volta Redonda Copa São Paulo de Futebol Júnior 7 de janeiro de 2022 Mauá 0 x 0 Atlético-GO Copa São Paulo de Futebol Júnior 10 de janeiro de 2022

PALMEIRAS