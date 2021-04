Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Inter de Limeira, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta quinta-feira (29), às 22h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmeiras e Inter de Limeira se enfrentam nesta quinta-feira (29), às 22h (de Brasília), no Allianz Parque, pela nova rodada do Campeonato Paulista. A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances do jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Inter de Limeira DATA Quinta-feira, 29 de abril de 2021 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, SP HORÁRIO 22h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



O Palmeiras é o terceiro colocado do Grupo C do Paulistão / Foto: Divulgação/Palmeiras

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta quinta-feira (29), às 22h (de Brasília). Na Goal, o torcedor também acompanha tudo do pré, durante e pós jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Enquanto o Palmeiras está me terceiro lugar no Grupo C, com 12 pontos e oito jogos, seis atrás de Novorizontino e RB Bragantino (que tem 18 em nove e 21 em 10 respectivamente), a Inter de Limeira é a segunda do A, com nove, 12 atrás do Corinthians. Para se classificar, o Verdão precisa reverter a vantagem pelo menos em relação ao Novorizontino.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Felipe Melo, Vitor Hugo e Matías Viña; Bruno Henrique e Ramires; Willian, Dudu e Rony; Luiz Adriano.

Provável escalação do Inter de Limeira: Jefferson; Rafael Santos, Lucas Balardin, Renan Fonseca, Matheus Alexandre; Thiaguinho, Igor Henrique, Felipe Saraiva, Lucas Batatinha, Rondinelly; Roger.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 2 Mirassol Paulista 25 de abril de 2021 Palmeiras 5 x 0 Independiente del Valle Libertadores 27 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santo André x Palmeiras Paulista 2 de maio de 2021 A definir Defensa y Justicia x Palmeiras Libertadores 5 de maio de 2021 21h30 (de Brasília)

INTER DE LIMEIRA

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 1 x 0 Ituano Paulista 21 de abril de 2021 Ponte Preta 0 x 1 Inter de Limeira Paulista 26 de abril de 2021

Próximas partidas