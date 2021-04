Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Independiente Del Valle, pela Copa Libertadores?

No Allianz Parque, equipes entram em campo nesta terça-feira (27), pelo grupo A; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela segunda rodada do grupo A da Copa Libertadores, Palmeiras e Independiente Del Valle se enfrentam nesta terça-feira (27), às 21h30 (de Brasília), no Allianz Paque. A partida terá transmissão ao vivo do SBT, na TV aberta, e da ESPN Brasil, na TV fechada. Na Goal, o torcedor também acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Independiente Del Valle DATA Terça-feira, 27 de abril de 2021 LOCAL Allianz Parque, São Paulo - BRA HORÁRIO 21h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Palmeiras busca a vitória em casa / Foto: Getty Images

O SBT, na TV aberta, e a ESPN Brasil, na TV fechada, são os canais que vão transmitir o jogo desta terça-feira (27). Na Goal, o torcedor também acompanha o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após estrear com vitória fora de casa na Copa Libertadores, o Palmeiras quer mostrar a sua força no Allianz Parque. Para o jogo desta terça-feira, o técnico Abel Ferreira irá mandar sua equipe considerada principal, já que nas últimas rodadas do Paulistão o Verdão atuou com reservas. Matías Viña, expulso na final da Recopa Sul-Americana, cumprirá suspensão automática.

Já o Independiente Del Valle tropeçou na estreia da competição continental e agora quer surpreender o atual campeão. O time equatoriano não tem desfalques para o jogo em São Paulo.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Victor Luis; Patrick de Paula, Danilo, Wesley, Raphael Veiga e Rony; Luiz Adriano.

Provável escalação do Independiente Del Valle: Ramírez; Shunke, Pacho e Segovia; Hurtado, Pellerano, Faravelli e Guerrero; Pedro Vite, Ortíz e Braian Montenegro.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Guarani 1 x 2 Palmeiras Paulista 23 de abril de 2021 Palmeiras 1 x 2 Mirassol Paulista 25 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Inter de Limeira Paulista 29 de abril de 2021 22h (de Brasília) Santo André x Palmeiras Paulista 2 de maio de 2021 A definir

INDEPENDIENTE DEL VALLE

JOGO CAMPEONATO DATA Independiente Del Valle 1 x 1 Defensa y Justicia Copa Libertadores 21 de abril de 2021 Independiente Del Valle 2 x 1 9 de Octubre Campeonato Equatoriano 18 de abril de 2021

Próximas partidas