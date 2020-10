Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Coritiba, pelo Brasileirão Série A 2020?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (14), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pressionado após duas derrotas consecutivas, o encara o nesta quarta-feira (14), às 18h (de Brasília), no Allianz Parque, em duelo válido pela 16ª rodada do Campenato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Premiere e da TNT, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto em tempo real, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmeiras x Coritiba DATA Quarta-feira, 14 de outubro de 2020 LOCAL Allianz Parque - HORÁRIO 18h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão ao vivo na TNT e Premiere, na TV fechada, a partir das 18h (de Brasília). O torcedor também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Pressionado com as derrotas recentes para e São Paulo, o Palmeiras entra em campo pensando apenas na vitória para subir na tabela de classificação.

No momento, o abre 16ª rodada, com 22 pontos, a oito pontos do líder .

Feriado de treino técnico e preparação para o confronto com o Coritiba ➤ https://t.co/5DDEOT1ymS#AvantiPalestra pic.twitter.com/IEP6M1V51q — SE Palmeiras (de 😷) (@Palmeiras) October 12, 2020

Já o Coritiba, na zona do rebaixamento, com 12 pontos, vem de empate contra o . Precisando da vitória para tentar sair do Z4, o viaja à São Paulo sem contar com o volante Nathan Silva, suspenso, e Matheus Sales, por questões contratuais.

O técnico Jorginho ainda ganhou dois problemas de última hora. O clube anunciou que dois jogadores testaram positivo para Covid-19 na última segunda-feira (12). Porém, os nomes dos atletas não foram divulgados.

Provável escalação do Palmeiras: Jailson; Marcos Rocha, Felipe Melo, Emerson e Lucas Esteves; Patrick de Paula, Zé Rafael, Lucas Lima e Raphael Veiga; Wesley e Willian (Luiz Adriano).

Provável escalação do Coritiba: Wilson; Natanael, Filemon, Sabino e William Matheus; Hugo Moura, Matheus Sales e Giovanni Augusto; Gabriel, Robson e Ricardo Oliveira.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Botafogo 2 x 1 Palmeiras Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Palmeiras 0 x 2 São Paulo Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Fortaleza x Palmeiras Campeonato Brasileiro 18 de outubro de 2020 20h30 (de Brasília) Palmeiras x Tigre 21 de outubro de 2020 21h30 (de Brasília)

CORITIBA

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 1 Coritiba Campeonato Brasileiro 7 de outubro de 2020 Coritiba 0 x 0 Fortaleza Campeonato Brasileiro 10 de outubro de 2020

Próximas partidas