Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Corinthians pela semifinal do Brasileiro feminino?

Equipes entram em campo neste domingo (8), às 20h (de Brasília), no Allianz Parque; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesse domingo (8), o recebe o pelo primeiro jogo da semifinal do Brasileirão feminino. O duelo será às 20h (de Brasília), no Allianz Parque, em . O duelo terá transmissão da Band. Aqui na Goal você confere as principais informações sobre esse jogo.

É ISSO MESMO QUE VOCÊ LEU! TEREMOS DERBY NAS SEMIFINAIS!!!! @SCCPFutFeminino e @Palmeiras vão brigar por uma vaga na grande final do #BrasileirãoFeminino!!! pic.twitter.com/u7g2dN7G2U — (@BRFeminino) November 2, 2020

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Corinthians DATA Domingo, 8 de novembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - São Paulo, BRA HORÁRIO 20h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Divulgação -PR

A partida terá transmissão ao vivo pela Band, a partir das 20h (de Brasília). Aqui, na Goal , você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

As mulheres do Corinthians venceram todos os jogos que disputaram após a pausa do futebol por conta da pandemia.

Mais artigos abaixo

Os dois dos principais times de São Paulo se enfrentaram na abertura do Brasileirão feminino 2020. Naquela ocasião, o venceu por 3 a 1.

Mais times

Provável escalação do Palmeiras: Karen, Isabella, Agustina, Thaís, Camilinha, Nicoly, Maressa, Angelina, Ary, Rosana e Bianca.

Provável escalação do Corinthians: Tainá Borges, Paulinha, Pardal, Mimi, Tamires, Grazi, Andressinha, Ingryd, Cacau, Victória Albuquerque e Crivellari.