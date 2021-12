Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Ceará, pelo Brasileirão Série A 2021?

Ainda brigando pela classificação para a Libertadores, o Ceará visita o Palmeiras na noite desta quinta-feira (9), às 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pela última rodada do Campeonato Brasileiro. A partida terá transmissão ao vivo do Space (exceto SP) e do Premiere, na TV fechada, e na HBO, na plataforma de streaming. Na GOAL, você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Ceará DATA Quinta-feira, 9 de dezembro de 2021 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 21h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Savio Pereira (DF)

Assistentes: Daniel Henrique (DF) e José Reinaldo Nascimento (DF)

Quarto árbitro: Vinicius Furlan (SP)

VAR: Rodrigo Carvalhães (RJ)

Auxiliar VAR: Silbert Faria (RJ)

ONDE VAI PASSAR?

O jogo terá transmissão ao vivo do canal Space (exceto SP) e do Premiere, na TV fechada, e na HBO, na plataforma de streaming, no Allianz Parque. Na Goal, o torcedor pode acompanhar os principais lances em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Ainda sonhando com a classificação para a Copa Libertadores 2022, o Ceará só pensa na vitória sobre o Palmeiras.

O Vozão não poderá contar com Jael e Bruno Pacheco, enquanto Yony González, com sintomas gripais, é tratado como dúvida.

Já o Palmeiras, com 63 pontos, terá o retorno de Gabriel Veron, que cumpriu suspensão no empate sem gols com o Athletico-PR.

Provável escalação do Palmeiras: Vinicius; Vanderlan, Kuscevic, Luan; Luis, Danilo, Menino, Scarpa; Veron, Silva, Rony.

Provável escalação do Ceará: João Ricardo; Igor, Messias, Luiz Otávio e Kelvyn; Fabinho e Fernando Sobral; Mendoza, Vina e Lima; Cléber (Yony González).

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Cuiabá 1 x 3 Palmeiras Brasileirão 1 de dezembro de 2021 Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 6 de dezembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmeiras x Ponte Preta Paulista 26 de janeiro de 2022 A definir São Bernardo x Palmeiras Paulista 30 de janeiro de 2022 A definir

CEARÁ