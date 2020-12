Onde assistir ao vivo a Palmeiras x Atlético-MG, pelo Brasileirão Sub-20?

Confronto das quartas de final começa a ser disputado nesta terça-feira (29), no Allianz Parque

Dias depois da conquista do Campeonato Paulista contra o Corinthians, o time sub-20 do volta suas atenções para a disputa das quartas de final do Campeonato Brasileiro da categoria, a primeira fase de mata-mata do torneio nacional. O adversário do Alviverde será o , time de melhor campanha na primeira fase da competição e que terá a vantagem de decidir a vaga em casa. O jogo de ida entre Palmeiras e Atlético é nesta terça-feira (29), às 16h (de Brasília).

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmeiras x Atlético-MG DATA Terça-feira, 29 de dezembro de 2020 LOCAL Allianz Parque - , BRA HORÁRIO 16h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro Principal: Rafael Gomes Felix da Silva (SP)

Assistente 1: Fabrini Bevilaqua Costa (SP)

Assistente 2: Rodrigo Meirelles Bernardo (SP)

Quarto Árbitro: Lucas Canetto Bellote (SP)

A partida terá transmissão ao vivo no MyCujoo, serviço de streaming gratuito que conta com narração em português.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Das oito equipes classificadas para as quartas de final do Brasileirão sub-20, o Palmeiras foi quem mais sofreu gols na primeira fase da competição: foram 33. E o Alviverde enfrentará dois dos artilheiros do torneio. O meia-atacante Guilherme (12 gols) e o centroavante Giovani (nove) são os grandes destaques ofensivos do . Ramon Cesar é o goleador do Palmeiras na disputa, com cinco gols.

Provável escalação do Palmeiras (escalação no último jogo): Leandro; Gabriel Vareta, Michel e Carlos; Ramon Rocha, Pedro Bicalho, Quiñonez, Pedro Acácio e Vanderlan; Robinho e Fabricio.

Provável escalação do Atlético-MG (escalação do último jogo): Jean, Talison, Hiago Ribeiro, Micael, Kevin; Iago, Wesley, Guilherme Santos; Júlio César, Thiago Juan e Giovani.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMEIRAS

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Campeonato Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020 (1) 1 x 1 (3) Palmeiras sub-20 26 de dezembro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético-MG x Palmeiras Campeonato Brasileiro sub-20 3 de janeiro de 2021 20h30 (de Brasília)

ATLÉTICO-MG

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA 1 x 0 Atlético-MG Copa do sub-20 17 de dezembro de 2020 Atlético-MG 3 x 0 Campeonato Brasileiro sub-20 20 de dezembro de 2020

