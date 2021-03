Onde assistir ao vivo a Palmas x Avaí, pela Copa do Brasil?

Duelo entre tocantinenses e catarinenses é válido pela primeira fase do torneio nacional; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Palmas, do Tocantins, e Avaí se enfrentam nesta quinta-feira (18) às 15h30 (de Brasília) em jogo decisivo da primeira fase da Copa do Brasil. Com o futebol paralisado no Tocantins, o jogo foi remanejado para Belo Horizonte e mesmo com a proibição do Governo de Minas Gerais sobre a realização de partidas entre equipes de fora do estado, o duelo foi mantido para a Arena Independência. A partida terá transmissão ao vivo pelo MyCujoo, plataforma de streaming, e pelo site da CBF. Aqui na Goal, você pode acompanhar o tempo real do jogo clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Palmas x Avaí DATA Quinta-feira, 18 de março de 2021 LOCAL Arena Independência - Belo Horizonte, MG, BRA HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Humberto Martins Dias Silva

Quarto árbitro: André Luis Skettino Policarpo Bento

ONDE VAI PASSAR?



Avaí quer a classificação para a próxima fase / Foto: André Palma Ribeiro/Avaí/Divulgação

O MyCujoo, na plataforma de streaming na internet, e o site oficial da CBF exibirão o jogo desta quinta-feira (17), às 15h30 (de Brasília). As duas formas de assistir ao jogo são gratuitas. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Avaí, que já treina em MG, tem duas novidades para o jogo da Copa do Brasil. O meia Gioavani, o volante Marcos Serrato e o lateral Diego Renan tiveram seus nomes publicados no BID e podem estrear pela equipe. Por outro lado, o lateral Edilson teve uma lesão na panturrilha diagnosticada e será ausência.

Já o Palmas chega para o confronto com um retrospecto razoável no Campeonato Tocantinense: duas vitórias, um empate e uma derrota. Paulo Caroço, treinador da equipe, tem jogadores experientes para tentar a classificação, como o meia Tchô (ex-Atlético-MG e Figueirense), o atacante Rafael Gladiador e o zagueiro Lula (ex-América-MG).

Provável escalação do Palmas: Jennerson; Igor Pupinski, Felipe Alves, Lula, Marquinhos, Bombado, Thiaguinho, Ryan, Gladiador, Tchô e Yuri.

Provável escalação do Avaí: Gledson; Edílson, Betão, Alemão, Iury, Wesley Soares, Bruno Silva, Vinícius Leite, Renato, Lourenço, Getúlio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

PALMAS

JOGO CAMPEONATO DATA Gurupi 1 x 5 Palmas Tocantinense 3 de março de 2021 Nova Conquista 2 x 2 Palmas Tocantinense 10 de março de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmas x Araguacema Tocantinense Adiado Adiado Palmas x Capital Tocantinense Adiado Adiado

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Avaí 1 x 0 Figueirense Catarinense 3 de março de 2021 Chapecoense 2 x 1 Avaí Catarinense 11 de março de 2021

Próximas partidas