Onde assistir ao vivo a Palmas x Avaí, pela Copa do Brasil?

Em Cascavel, equipes entram em campo nesta quinta-feira (25), pela primeira fase; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Nesta quinta-feira (25), Palmas e Avaí se enfrentam no estádio Municipal Arnaldo Busato, às 15h30 (de Brasília), pela primeira rodada da Copa do Brasil . A partida terá transmissão ao vivo da plataforma MyCujoo. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

QUANDO SERÁ?

JOGO Palmas x Avaí DATA Quinta-feira, 25 de março de 2021 LOCAL Estádio Municipal Arnaldo Busato, Cascavel, Paraná HORÁRIO 15h30 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gilberto Rodrigues Castro Junior (PE)

Assistentes: Clovis Amaral da Silva e Humberto Martins Dias Silva (PE)

Quarto árbitro: Elvio Kertelt Legnani (PR)

ONDE VAI PASSAR?



Avaí busca avançar na Copa do Brasil / Foto: André Palma / AVAÍ F.C./ Divulgação

A partida terá transmissão ao vivo da plataforma MyCujoo. Na Goal , você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Palmas quer tentar surpreender o rival e precisa de uma vitória para avançar de fase na competição.

Nossa equipe embarcou nessa madrugada (24) para Cascavel (PR) onde irá enfrentar o Avaí pela Copa do Brasil. Partida teve sua data e local alterados por duas vezes em virtude das determinações sanitárias locais em razão da COVID. pic.twitter.com/bqtYV1brtF — Palmas Futebol (@PalmasFutebol) March 24, 2021

O Avaí vira a chave e entra em campo com a vantagem do empate para seguir na Copa do Brasil. Nesta quarta-feira, o clube confirmou a contratação de Júnior Dutra.

Provável escalação do Palmas: Jennerson, Igor, Felipe Alves, Lula, Marquinhos, Bombado, Thiaguinho, Ryan, Gladiador, Tchô e Iury.

Provável escalação do Avaí: Glédson, Iury, Betão, Alemão, João Lucas, Wesley Soares, Bruno Silva, Valdívia, Vinícius Leite, Lourenço e Getúlio.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

PALMAS

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Conquista 2 x 2 Palmas Campeonato Tocantinense 10 de março de 2021 Gurupi 1 x 5 Palmas Campeonato Tocantinense 26 de fevereiro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Palmas x Araguacema Campeonato Tocantinense 1 de abril de 2021 16h (de Brasília) Palmas x Capital Campeonato Tocantinense 4 de abril de 2021 16h (de Brasília)

AVAÍ

JOGO CAMPEONATO DATA Brusque 2 x 0 Avaí Campeonato Catarinense 21 de março de 2021 Chapecoense 2 x 1 Avaí Campeonato Catarinense 11 de março de 2021

Próximas partidas