Onde assistir ao vivo a Osasuna x Atlético de Madrid, pelo Campeonato Espanhol?

Equipes entram em campo nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O se prepara para visitar o Osasuna nesta quarta-feira (17), às 17h (de Brasília), quando o Campeonato Espanhol entra na sua segunda rodada de jogos desde que voltou em meio à pandemia de coronavírus. A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn 2.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Osasuna x Atlético de Madrid DATA Quarta-feira, 17 de junho de 2020 LOCAL Reyno de Navarra - Osasuna, ESP HORÁRIO 17h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

A partida terá transmissão terá transmissão ao vivo pelo canal Espn 2. Aqui, na Goal, você também acompanha o minuto a minuto em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Mais times

Em quinto lugar com 46 pontos, o Atlético de Madrid voltou mais ou menos de onde parou antes da paralisação devido à pandemia do coronavírus, quando empatou o terceiro jogo da consecutivo contra o no domingo (14).

Para o duelo, o técnico Diego Simeone poderá contar novamente com João Félix, enquanto Marcos Llorente deve ficar no banco de reservas

Do outro lado, o Osasuna aparece na 11ª posição com 35 pontos, e entra em campo sem poder contar com o seu principal jogador, Chimy Ávila, lesionado.

Mais artigos abaixo

Provável escalação do Atlético de Madrid: Oblak; Trippier, Savic, Giménez (Felipe), Renan Lodi; Correa, Thomas, Koke, Saul; Diego Costa, João Félix.

Provável escalação do Osasuna: Martínez; Vidal, Aridane, García, Estupiñán; Torres, Oier, Brasanac, Pérez; Adrián López, Cardona.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

ATLÉTICO DE MADRID

JOGO CAMPEONATO DATA 2 x 3 Atlético de Madrid 11 de março de 2020 Bilbao 1 x 1 Atlético de Madrid La Liga 14 de junho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Atlético de Madrid x Real La Liga 20 de junho de 2020 17h (de Brasília) x Atlético de Madrid La Liga 23 de junho de 2020 14h30 (de Brasília)

OSASUNA

JOGO CAMPEONATO DATA Osasuna 1 x 0 La Liga 8 de março de 2020 1 x 1 Osasuna La Liga 14 de junho de 2020

Próximas partidas