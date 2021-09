Onde assistir ao vivo a Operário x Vitória, pela Série B?

Times se enfrentam no sábado (4), às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Precisando pontuar para tentar sair da zona do rebaixamento, o Vitória visita o Operário neste sábado (4), às 11h (de Brasília), pela 22ª rodada da Série B do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário x Vitória DATA Sábado, 4 de Setembro de 2021 LOCAL Germano Kruger - Ponta Grossa, PR HORÁRIO 11h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Douglas Schwengber da Silva

Assistentes: Lucio Beiersdorf Flor e Maíria Mastella Moreira

Quarto árbitro: Gustavo Nogas

VAR: Daniel Nobre Bins

Assistentes VAR: André da Silva Bitencourt

ONDE VAI PASSAR?



O Operário vai jogar em casa contra o Vitória / Foto: André Jonsson/Operário/Divulgação

O SporTV, na TV fechada, e o Premiere, no pay-per-view, são os canais que vão passar o jogo deste sábado, às 11h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

OPERÁRIO

O Fantasma está na nona posição na tabela da Série B com 32 pontos, conquistados em nove vitória, cinco empates e sete derrotas. O Operário conseguiu uma semana de folga antes do duelo contra o Vitória e, nesta tempo, conseguiu recuperar Jean Carlo e Pedro Ken de suas lesões, o mesmo aconteceu com Matheus Alemão, que já ficou à disposição no último jogo.

Alan e Gustavo Coutinho, novos jogadores do Fantasma, também podem ir para o jogo.

Provável escalação do Operário: Simão; Alex Silva, Rodolfo Filemon, Reniê, Fabiano; Fábio Alemão, Jean Carlo, Marcelo; Felipe Garcia, Paulo Sérgio e Djalma Silva

VITÓRIA

Na 18ª colocação da Série B, o Vitória também tem um reforço importante vindo do departamento médico, Guilherme Rend se recuperou da lesão na coxa e volta a estar à disposição.

A dúvida do Rubro-Negro é na lateral-esquerda. Desde a ida de Pedrinho ao Athletico-PR, Roberto é o único jogador da posição e está suspenso. A opção pode ser o improviso de Mateus Moraes, enquanto Thalisson Kelven herda a posição na zaga, formando dupla com Wallace.

Provável escalação do Vitória: Lucas Arcanjo; Van, Wallace, Thalisson Kelven, Mateus Moraes; Pablo Siles, Fernando Neto (Guilherme Rend) Soares; Wesley, Marcinho e Samuel.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OPERÁRIO

GO CAMPEONATO DATA Guarani 3 x 0 Operário Brasileirão Série B 24 de agosto de 2021 Operário 2 x 0 Vasco Brasileirão Série B 21 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Sampaio Corrêa x Operário Brasileirão Série B 11 de setembro de 2021 16h30 (de Brasília) Cruzeiro x Operário Brasileirão Série B 16 de setembro de 2021 19h (de Brasília)

VITÓRIA

GO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Vitória Brasileirão Série B 29 de agosto de 2021 Vitória 1 x 0 Guarani Brasileirão Série B 21 de agosto de 2021

Próximas partidas