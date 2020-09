Onde assistir ao vivo a Operário x Guarani, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times se enfrentam neste sábado (5), a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada da Série B; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Operário e duelam neste sábado (5), no estádio Germano Kruger, a partir das 19h (de Brasília), pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro . A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Operário x Guarani DATA Sábado, 5 de setembro de 2020 LOCAL Estádio Germano Kruger (PR) HORÁRIO 19h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: José Tramontin/Operário EC)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

A partida será transmitida pelo Premiere, no canal fechado. Na Goal, você acompanha o minuto a minuto em tempo real, clicando aqui.

Na quinta posição da Série B, o Operário tem desfalques para a partida deste sábado: o lateral-esquerdo Julinho e o zagueiro Rafaek Bonfim estão suspensos. Por outro lado, o Fantasma ganhou opções para o meio de campo, já que Tomas Bastos e Mazinho estão de volta.

Na zona de rebaixamento, o Guarani (17º) terá a estreia de Ricardo Catalá sob o seu comando, com a esperança de ter em campo um time mais agressivo. O Bugre também teve o meia Murilo Rangel regularizado no BID e o jogador está disponível para o jogo.

Provável escalação do Operário: Rodrigo Viana; Sávio, Reniê, Ricardo Silva e Fabiano; Mazinho, Jiménez (Pedro Ken), Tomas Bastos e Thomaz; Douglas Coutinho e Schumacher.

Provável escalação do Guarani: Rafael Pin, Cristovam, Wálber, Didi, Bidu, Deivid, Eduardo Person, Lucas Crispim, Giovanny, Júnior Todinho e Waguininho.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OPERÁRIO

JOGO CAMPEONATO DATA Confiança 1 x 0 Série B 1 de setembro de 2020 Vitória 1 x 0 Paraná Série B 29 de agosto de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO x Vitória Série B 11 de setembro de 2020 21h30 (de Brasília) Juventude x Vitória Série B 19 de setembro de 2020 16h30 (de Brasília)

GUARANI

JOGO CAMPEONATO DATA -SP 1 x 1 Cuiabá Série B 1 de setembro de 2020 Cuiabá 2 x 1 Série B 28 de agosto de 2020

Próximas partidas