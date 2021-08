Onde assistir ao vivo a Oeste x São Paulo, pelo Paulistão sub-20?

O jogo será nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na internet

O São Paulo visita o Oeste nesta quinta-feira (19), às 15h (de Brasília), pela terceira rodada do Campeonato Paulista sub-20. A partida terá transmissão ao vivo da elevensports.com e no YouTube da FPF. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x São Paulo DATA Quinta-feira, 19 de Agosto de 2021 LOCAL Estádio da Vila Porto - Barueri, SP HORÁRIO 15h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Assistentes: Tiago Henrique Ferro e Anderson Lucas de Lima

Quarto árbitro: Rafael de Souza

ONDE VAI PASSAR?



O São Paulo visita o Oeste no Paulistão sub-20 / Foto: @SaoPaulo/Divulgação

A elevensports.com e o YouTube da FPF, ambos na internet, são os canais que vão passar o jogo deste quinta, às 15h (de Brasília). Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O São Paulo é o primeiro colocado do Grupo 7 do Paulistão sub-20, com duas vitória em dois jogos e um saldo de nove gols, sendo que sofreu apenas um. Já o Oeste, com uma vitória e uma derrota, é o quarto colocado na tabela, com -2 de saldo de gols.

Provável escalação do Oeste: Alê; Índio, Pedrão, Fábio, Negueba, Davi Oliveira, Kauã Jesus, Diogo, Popó, Mottinha e Tite.

Provável escalação do São Paulo: Felipe; Anilson, Thiagão, Pedro Lucas, Gabriel; Léo, Brian, Carrijo, Palmberg; João Adriano e Pet.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Osasco Audax 3 x 0 Oeste Paulista sub-20 12 de agosto de 2021 Oeste 1 x 0 São Bento Paulista sub-20 5 de agosto de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x SC Brasil Paulista sub-20 26 de agosto de 2021 15h (de Brasília) Grêmio Osasco x Oeste Paulista sub-20 2 de setembro de 2021 15h (de Brasília)

SÃO PAULO

JOGO CAMPEONATO DATA Fortaleza 0 x 1 São Paulo Brasileiro sub-20 15 de agosto de 2021 SC Brasil 0 x 6 São Paulo Paulista sub-20 12 de agosto de 2021

Próximas partidas