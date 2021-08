Figueirense pega lanterna do grupo B e briga para encostar no pelotão de cima por vaga na próxima fase; veja como acompanhar ao vivo na TV

Oeste e Figueirense se enfrentam neste domingo (8) pela Série C do Brasileirão. A partida terá transmissão ao vivo pela TV NSports, e na Goal, você acompanha o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Figueirense DATA Domingo (08/08/21) LOCAL Arena Barueri, Barueri (BRA) HORÁRIO 11h00 (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo na TV NSports, a partir das 10h45 deste domingo (8). Clique aqui e veja como assistir.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Oeste

Na lantera do grupo com apenas três pontos conquistados em dez partidas, o Oeste é dono da pior campanha do campeonato, e está cada vez mais próximo da Série D.

Provável escalação: Fernando Henrique; Marcinho, Júnior Alves (Victor Lisboa) e Salomão; Alison, Bruno Miguel e Léo Arthur; Léo Ceará, Luizinho e Kalil

Figueirense

O Figueira segue na briga por uma vaga na próxima fase da Série C, e tem no duelo contra o Oeste uma chance de encostar no pelotão de cima.

Provável escalação: Rodolfo; André Krobel, Rayne, Guilherme Teixeira e Denner; Dener, Oberdan e Rodrigo Bassani; Andrew, Diego Tavares e Giva

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 1 x 1 Paraná Série C 23/07/21 Mirassol 2 x 1 Oeste Série 31/07/21

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Oeste x Novorizontino Série C 15/08/21 11h00 Criciuma x Oeste Série C 22/08/21 11h00

Figueirense

JOGO CAMPEONATO DATA Criciuma 1 x 0 Figueirense Série C 23/07/21 Figueirense 2 x 1 Novorizontino Série C 01/08/21

Próximas partidas