Onde assistir ao vivo a Oeste x Cruzeiro, pela Série B do Brasileiro 2020?

Times se enfrentam na Arena Barueri neste domingo (11), querendo sair do Z-4; veja como acompanhar pela TV e na internet

Oeste e duelam neste domingo (11), na Arena Barueri, pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro , querendo sair do Z-4. A partida terá transmissão ao vivo da Globo (para Minas Gerais), na TV aberta, e do Premiere, na TV fechada. Na Goal , você também pode acompanhar a partida em tempo real.

QUANDO SERÁ?

JOGO Oeste x Cruzeiro DATA Domingo, 11 de outubro de 2020 LOCAL Arena Barueri (SP) HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



(Foto: Vinnicius SIlva/Cruzeiro)

A partida terá transmissão ao vivo do SporTV e do Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal minuto a minuto, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Lanterna do campeonato, o Oeste terá o reforço do atacante Luan, recuperado de lesão, além de contar com a experiência de Nilton, ex-Cruzeiro.

Completamente pressionado para reagir na Série B, o Cruzeiro viajou para com Welinton e Adriano como novidades entre os relacionados. Por outro lado, a lista de desfalques da é grande: Ariel Cabral, Roberson, Cáceres, Jean, Léo, Marco Antônio, Marquinhos Gabriel, Stênio,Matues Pereira e Paulo, além de Marcelo Moreno, convocado para a seleção boliviana.

Escalação do Oeste: Luiz, Éder Sciola, Renan Fonseca, Caetano, Gustavo Salomão, Betinho, Yuri (Nilton), Caio, Marlon, Mazinho e Welliton.

Escalação do Cruzeiro: Fábio, Daniel Guedes, Rmaon, Manoel, Giovanni, Machado, Henrique, Régis, Airton, Sassá e Arthur Caíke.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 0 x 1 Operário Série B 5 de outubro de 2020 4 x 1 Oeste Série B 2 de outubro de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Confiança x Oeste Série B 17 de outubro de 2020 16h30 (de Brasília) Oeste x Série B 20 de outubro de 2020 19h15 (de Brasília)

CRUZEIRO

JOGO CAMPEONATO DATA Cruzeiro 1 x 2 Série B 8 de outubro de 2020 Cuiabá 1 x 0 Cruzeiro Série B 3 de outubro de 2020

Próximas partidas