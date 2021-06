Onde assistir ao vivo a Oeste x Criciúma, pela Série C?

O DAZN transmite o jogo de sábado (19), às 19h (de Brasília), ao vivo; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Criciúma visita o Oeste neste sábado (19), às 19h (de Brasília), na Arena Barueri, pela quarta rodada da Série C . O Oeste vai em busca da sua primeira vitória depois de disputar seu joga adiado da primeira rodada. O confronto terá transmissão ao vivo no DAZN, serviço de streaming na internet. Na Goal , você acompanha o jogo em tempo real clicando aqui .

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Oeste x Criciúma DATA Sábado, 19 de junho de 2021 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Wagner Francisco Silva Souza (BA)

Assistentes: Jose Carlos Oliveira dos Santos e Ledes Jose Coutinho (BA)

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez (SP)

Provável escalação do Oeste: Rodolfo; Matheus Índio, Júnior Alves, Sandoval, Gustavo Salomão; Alison, Marcinho, Léo Artur; Tite, Kauã Jesus e Kalil.

Provável escalação do Criciúma: Gustavo; Claudinho, Genilson, Rodrigo, Hélder; Dudu Vieira, Eduardo, Arilson, Dudu Figueiredo; Luiz Paulo e Hygor.

O Tigre segue a preparação para a importante partida do final de semana pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro da Série C. https://t.co/JoNWTpsjhI — Criciúma E.C. (@CriciumaEC) June 15, 2021

ONDE VAI PASSAR?



O Criciúma busca emplacar duas vitórias seguidas no campeonato / Foto: Celso Lucia/Criciúma

O DAZN, serviço online de streaming , transmite o jogo deste sábado (19), às 19h (de Brasília).

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo , como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta , além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.