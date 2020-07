Onde assistir ao vivo a Oeste x Corinthians, pelo Campeonato Paulista?

Timão entra em campo neste domingo (26), às 16h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Corinthians não só precisa vencer o Oeste na tarde deste domingo 26), às 16h (de Brasília), como também precisa torcer pelo triunfo do sobre o , na última rodada da primeira fase do . A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Na Goal, você também acompanha a partida ao vivo, minuto a minuto, clicando AQUI.

QUANDO SERÁ?

JOGO Oeste x DATA Domingo, 26 de julho de 2020 LOCAL Arena Barueri - Barueri, SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



A partida terá transmissão ao vivo no canal Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Embalado com a vitória sobre o rival por 1 a 0 após uma grande atuação do goleiro Cássio, o Corinthians ganhou fôlego na retomada do futebol.

O Oeste, por sua vez, divide a lanterna da classificação geral com a , ambos com dez pontos.

O técnico Renan Freitas contará com o goleiro Glauco no lugar de Caíque , enquanto, Mantuan e Fabrício Oya devem ser substituídos por Wallace Bonilha e Mazinho.

Provável escalação do Corinthians: Cássio; Fagner, Gil, Danilo Avelar e Carlos Augusto; Gabriel, Camacho, Ramiro, Luan e Everaldo; Mauro Boselli.

Provável escalação do Oeste: Caique França; Éder Sciola, Lídio, Sidimar e Gustavo Salomão; Betinho, João Paulo e Kauã Jesus; Roberto, Bruno Paraíba e Bruno Lopes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

CORINTHIANS

JOGO CAMPEONATO DATA Corinthians 1 x 1 Campeonato Paulista 15 de março de 2020 Corinthians 1 x 0 Palmeiras Campeonato Paulista 22 de julho de 2020

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Corinthians x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 16h (de Brasília) x Corinthians Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 19h15 (de Brasília)

OESTE

JOGO CAMPEONATO DATA Oeste 3 x 0 -SP Campeonato Paulista 13 de março de 2020 Inter de Limeira 0 x 0 Campeonato Paulista 23 de julho de 2020

Próximas partidas