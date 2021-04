Onde assistir ao vivo a Novorizontino x Santos, pelo Campeonato Paulista?

Equipes entram em campo nesta sexta-feira (23), pela sétima rodada do Campeonato Paulista; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

Pela sétima rodada do Campeonato Paulista, Novorizontino e Santos entram em campo nesta sexta-feira (23), no estádio Jorge Ismael de Biasi, a partir das 22h15 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Na Goal, você acompanha todos os lances em tempo real clicando aqui.

Futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN grátis por um mês!

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Santos DATA Sexta-feira, 23 de abril de 2021 LOCAL Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte, SP HORÁRIO 22h15 (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Thiago Luis Scarascati

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Bruno Silva de Jesus

Quarto árbitro: Rodrigo Santos

VAR: Vinicius Furlan

ONDE VAI PASSAR?



Peixe busca a vitória fora de casa / Foto: Getty Images/Nelson Almeira/AFP

O Premiere, na TV fechada, é o canal que vai transmitir o jogo desta sexta-feira, às 22h15. Na Goal, você também segue a partida em tempo real.

Quais são os canais do Premiere?

Por cabo:

Claro/NET TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV: 721 a 728 no HD

TV ALPHAVILLE: 225 a 228 (221 a 224 no HD)

Por satélite:

SKY: 230 a 244 (632 a 640 no HD)

CLARO TV: 220 a 228 (721 a 728 no HD)

VIVO TV HD: 150 a 159 (Intelsat 34) e 770 a 777 e 781 a 782 (Satélite Amazonas)

OI TV: 342 a 352 (340 a 341 e 353 a 357 no HD)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Novorizontino entra em campo querendo aproveitar o momento instável do rival para somar pontos e se aproximar da classificação à próxima fase.

Após estrear com derrota na Copa Libertadores, o Santos agora se prepara para uma maratona de jogos. Nesta sexta-feira, o técnico Ariel Holan mandará a campo uma equipe mista, já que Marinho e Alison serão poupados por questões físicas, além de Soteldo, por causa da sequência de partidas, além de João Paulo, liberado para resolver questões particulares.

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Rodrigues, Robson, Aguiar e Paulinho; Baiano, Barba e Murilo Rangel; Cleo Silva, Jenison e Danielzinho.

Provável escalação do Inter de Santos: John, Pará, Kaiky, Luan Peres e Felipe Jonatan; Vinicius Balieiro (Kevin Malthus), Jean Mota e Gabriel Pirani; Ângelo, Kaio Jorge e Lucas Braga.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

SANTOS

JOGO CAMPEONATO DATA Ponte Preta 3 x 0 Santos Paulista 16 de abril de 2021 Santos 2 x 2 San Lorenzo Libertadores 13 de abril de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Santos x Barcelona SC Libertadores 20 de abril de 2021 19h15 (de Brasília) Santos x Novorizontino Paulista 23 de abril de 2021 A definir

NOVORIZONTINO

JOGO CAMPEONATO DATA Inter de Limeira 0 x 2 RB Bragantino Paulista 15 de abril de 2021 Mirassol 1 x 0 Inter de Limeira Paulista 8 de abril de 2021

Próximas partidas