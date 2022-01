Onde assistir ao vivo a Novorizontino x Palmeiras, pelo Campeonato Paulista?

Novorizontino e Palmeiras abrem o Campeonato Paulista neste domingo (23), no estádio Jorge Ismael de Biasi neste domingo (23), a partir das 16h (de Brasília). A partida terá transmissão ao vivo da Record, na tv aberta, do Premiere, na TV fechada e do Paulistão Play, na internet. Aqui na Goal você acompanha a partida em tempo real, clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Novorizontino x Palmeiras DATA Domingo, 23 de janeiro de 2022 LOCAL Estádio Jorge Ismael de Biasi, Novo Horizonte - SP HORÁRIO 16h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

A partida será transmitida pela Record, na tv aberta, pelo Premiere, na tv fechada, além do Paulistão Play, na internet.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O Novorizontino manteve a base de sua equipe da última temporada e aposta justamente nisso para iniciar o Paulistão com um bom resultado.

A equipe do interior paulista, que conseguiu o acesso à Série B, tem como principal contratação da temporada o meia Marcinho, ex-Cruzeiro.

Já o Palmeiras, em preparação para a disputa do Mundial de Clubes em fevereiro, vai mandar a campo sua principal.

Pontaria calibrada 🎯✅

Confira como foi o nosso treino desta sexta-feira na TV Palmeiras/FAM ➤ https://t.co/eiS3ang6w0 #AvantiPalestra pic.twitter.com/4H9eIgtiOD — Palmeiras 🏆🏆🏆 (@Palmeiras) January 21, 2022

O Verdão começa a temporada sem poder contar com Kuscevic, que se apresentará à seleção chilena. .

Provável escalação do Novorizontino: Giovanni; Felipe Rodrigues, Bruno Aguiar, Edson Silva e Guilherme Lazaroni; João Pedro, Willean Lepo (Anderson Rosa) e Marcinho; Danielzinho, Douglas Baggio e Michel Douglas. Técnico: Léo Condé.

Provável escalação do Palmeiras: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Piquerez; Mayke (Marcos Rocha), Danilo, Zé Rafael e Gustavo Scarpa; Raphael Veiga, Dudu e Rony. Técnico: Abel Ferreira.

MELHORES APOSTAS E DICAS

O Palmeiras é favorito contra o Novorizontino nas odds da Bet365 (veja as melhores opções aqui). Para cada $ 1 apostado, paga-se $ 1,66 no triunfo do Verdão, $ 3,40 no empate e $ 4,50 caso o time do interior paulista vença.

Outra odd popular na Bet365 é com base no total de gols marcado no jogo. Para este duelo, paga-se $ 2,35 para quem apostar em mais de 2,5 gols e $ 1,57 para quem apostar em menos de 2,5 gols.

Também há a possibilidade de apostar no placar exato do confronto. Neste caso, paga-se $ 7,50.

Mais artigos abaixo

Odds do momento em que o texto foi escrito. 18+. Por favor, jogue com responsabilidade.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NOVORIZONTINO

Últimas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA Novorizontino 2 x0 Manaus Série C 7 de novembro de 2021 Ypiranga 3 x 2 Novorizontino Série C 30 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Ituano x Novorizontino Paulistão 26 de janeiro de 2022 19h (de Brasília) Novorizontino x Mirassol Paulistão 30 de janeiro de 2022 20h30 (de Brasília)

PALMEIRAS

JOGO CAMPEONATO DATA Palmeiras 1 x 0 Ceará Brasileirão 9 de dezembro de 2021 Athletico-PR 0 x 0 Palmeiras Brasileirão 6 dezembro de 2021

Próximas partidas