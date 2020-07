Onde assistir ao vivo a Novo Hamburgo x Grêmio, pelo Campeonato Gaúcho?

Tricolor entra em campo já classificado nesta quarta (29), às 15h (de Brasília); veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

e Novo Hamburgo entra em campo na tarde desta quarta-feira (29), às 15h (de Brasília), pela última rodada da fase classificatória do segundo turno do . A partida terá transmissão ao vivo do canal Premiere, na TV fechada.

QUANDO SERÁ?

JOGO Nova Hamburgo x Grêmio DATA Quarta-feira, 29 de julho de 2020 LOCAL Alviazul - Lajeado, Rio Grande do Sul HORÁRIO 15h (de Brasília)

A partida terá transmissão ao vivo no Premiere, na TV fechada. Você também pode acompanhar a partida na Goal, em tempo real, a partir das 15h (de Brasília).

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Líder do Grupo B com 13 pontos, o Grêmio entra em campo já classificado para a semifinal do segundo turno, com o técnico Renato Gaúcho podendo mandar a campo o time reserva para dar ritmo de jogo.

Já o Novo Hamburgo é o vice-líder do Grupo A e ainda luta para garantir a classificação para a próxima fase.

A única dúvida do técnico Márcio Nunes é o meia William Schuster, com desconforto muscular.

Provável escalação do Grêmio : Paulo Victor; Orejuela, Paulo Miranda, David Braz e Marcelo Oliveira (Guilherme Guedes); Darlan, Thaciano, Isaque, Patrick e Pepê; Luciano.

Técnico: Renato Portaluppi.

Provável escalação do Novo Hamburgo: Jaccson; Gian Costa, Diego Ivo, Moisés e Geovane; Chicão, Bertotto, William Schuster (Matheus Lagoa) e Zé Mário; Juba e Kayron. Técnico: Márcio Nunes.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

GRÊMIO

JOGO CAMPEONATO DATA 0 x 1 Grêmio Campeonato Gaúcho 22 de julho de 2020 Grêmio 1 x 1 Ypiranga Campeonato Gaúcho 26 de julho de 2020

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Grêmio x Campeonato Brasileiro 9 de agosto de 2020 19h (de Brasília) Ceará x Grêmio Campeonato Brasileiro 12 de agosto de 2020 21h30 (de Brasília)

NOVA HAMBURGO

JOGO CAMPEONATO DATA Novo Hamburgo 1 x 1 Aimoré Campeonato Gaúcho 23 de julho de 2020 São José 0 x 1 Novo Hamburgo Campeonato Gaúcho 26 de julho de 2020