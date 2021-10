Onde assistir ao vivo a Nova Iguaçu x Vasco, pela Copa Rio sub-20?

Equipes duelam nesta quinta-feira (28), às 10h (de Brasília), pela terceira fase da Copa Rio sub-20; veja como acompanhar ao vivo na internet

O Nova Iguaçu recebe o Vasco da Gama nesta quinta-feira (28), às 10h (de Brasília), no CT Nova Iguaçu, pela partida de volta da terceira fase do Torneio Otavio Pinto Guimarães, ou pela Copa Rio sub-20. O jogo não terá transmissão ao vivo.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Nova Iguaçu x Vasco DATA Quinta-feira, 28 de outubro de 2021 LOCAL CT Nova Iguaçu - Nova Iguaçu, RJ HORÁRIO 10h (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?



Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam pela Copa Rio Foto: Nova Iguaçu/Divulgação

O jogo desta quinta-feira (28) não terá transmissão ao vivo.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Nova Iguaçu e Vasco se enfrentam pela partida de volta da terceira fase do Torneio Otavio Pinto Guimarães. No jogo da ida, o Vasco saiu com a vitória por 1 a 0. Agora, O Vasco da Gama joga por até um empate para avançar de fase.

Para o duelo, as duas equipes não terão maiores desfalques.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Kaiky; Matheus, Marcelo, Gutierres, Matheus, Matheus Alves; Matheus da Silva, Pedro Henrique, Ewerton; Matheus Peixoto, Andrey e João Pedro.

Provável escalação do Vasco: Cadu; JP Galvão, Pimentel, Lucas Peres, Julião; Rodrigo, Barros, Roger; Juan, Marcos Dias e Marlon Santos

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS JOGOS

NOVA IGUAÇU

JOGO CAMPEONATO DATA Nova Iguaçu 3 x 0 Maricá Copa Rio sub-20 13 de outubro de 2021 Vasco 1 x 0 Nova Iguaçu Copa Rio sub-20 23 de outubro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Nova Iguaçu x Vasco Copa Rio sub-20 28 de outubro de 2021 10h (de Brasília)

VASCO

JOGO CAMPEONATO DATA Vasco 1 x 0 Nova Iguaçu Copa Rio sub-20 23 de outubro de 2021 Flamengo 3 x 0 Vasco Brasileirão sub-20 26 de outubro de 2021

Próximas partidas