Onde assistir ao vivo a Newcastle x Manchester City, pela FA Cup?

O DAZN leva a você mais um jogo das quartas de final da FA Cup na tarde deste domingo (28), às 14h30 (de Brasília)

Valendo vaga na semifinal da , o encara o na tarde deste domingo (28), às 14h30 (de Brasília). O duelo terá transmissão ao vivo e exclusiva do DAZN em HD e com narração e comentário em português para todo o . Aqui, na Goal, você poderá acompanhar os lances em tempo real, clicando AQUI!

Veja informações da partida!

JOGO Newcastle United x Manchester City DATA Domingo, 28 de junho de 2020 LOCAL St. James' Park - Newcastle, ING HORÁRIO 14h30 (de Brasília)

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Após ser derrotado pelo Chelsea e ver o Liverpool levantar o troféu da Premier League, o Manchester City se concentra para avançar na Copa da .

Sem contar com Fernandinho, expulso na derrota para os Blues, o técnico Pep Guardiola também não sabe se terá o meia Phil Foden e o zagueiro Eric Garcia.

Já o Newcastle ainda está analisando as aptidões de Isaac Hayden e Matt Ritchie.

Provável escalação do Manchester City: Bravo; Cancelo, Otamendi, García, Zinchenko; David Silva, Rodrigo, Bernardo Silva; Foden, Gabriel Jesus, Sané.

Provável escalação do Newcastle: Darlow; Manquillo, Lascelles, Fernández, Rosa; Lazaro, Shelvey, Bentaleb, Saint-Maximin; Almirón; Joelinton.

ONDE VAI PASSAR?



Foto: Getty Images

O duelo terá transmissão exclusiva do DAZN. Aqui, na Goal, você poderá acompanhar os lances em tempo real!

