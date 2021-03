Onde assistir ao vivo a Newcastle x Aston Villa, pela Premier League?

O DAZN transmite mais um jogo da Premier League nesta sexta-feira (12); veja como acompanhar ao vivo na internet

Newcastle e Aston Villa se enfrentam nesta sexta-feira (12), às 17h (de Brasília), em Newcastle upon Tyne, em duelo válido pela 28ª rodada da Premier League. O duelo terá transmissão ao vivo do DAZN em HD, com narração e comentários em português para todo o Brasil. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

JOGO Newcastle x Aston Villa DATA Quinta-feira, 12 de março de 2021 LOCAL St. James' Park - Newcastle upon Tyne, ING HORÁRIO 17h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Paul Tierney

Assistentes: Ian Hussin e Dan Cook

Quatro árbitro: Andy Madley

VAR: Jarred Gillett; AVAR: Timothy Wood

Provável escalação da Newcastle: Martin Dubravka, Emil Krafth, Jamaal Lascelles, Ciaran Clark, Jamal Lewis, Hendrick, Jonjo Shelvey, Isaac Hayden, Joelinton, Andy Carroll, Ryan Fraser.

Provável escalação do Aston Villa: Emiliano Martinez; Matt Targett, Tyrone Mings, Ezri Konsa, Ahmed Elmohamady; John McGinn, Douglas Luiz; Trezeguet, Ross Barkley, Bertrand Traore; Ollie Watkins.

QUAL O NÚMERO DO CANAL DO DAZN?

O DAZN é um serviço online de streaming por assinatura e, portanto, não está disponível nos serviços tradicionais de TV por assinatura como, por exemplo, SKY, Net, Claro TV, Vivo TV, OI TV, Algar Telecom, entre outras.

O assinante do DAZN pode acessar a plataforma de praticamente qualquer dispositivo, como TV's com acesso a internet, smartphones, tablet, computadores e até mesmo consoles de videogame.

QUANTO CUSTA E O QUE TRANSMITE?

O preço da mensalidade do DAZN é de R$ 19,90. A assinatura do serviço pode ser efetivada por meio de diversas formas de pagamento, como cartão de crédito e aplicativos de compra direta, além de vales-presente que poderão ser oferecidos a amigos, familiares, etc.

O telespectador poderá assistir à Premier League, à Série C do Brasileiro e a outros torneios e eventos de diferentes modalidades, além de acessar um cardápio completo com séries originais, como 'The Making Of' (com Neymar, Cristiano Ronaldo e José Mourinho) e Versus, além de entrevistas exclusivas.