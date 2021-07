Onde assistir ao vivo a Náutico x Operário-PR, pela Série B?

Equipes se enfrentam nesta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), nos Aflitos; veja como acompanhar ao vivo na TV e na internet

O Náutico recebe o Operário na noite desta sexta-feira (2), às 19h (de Brasília), no Estádio dos Aflitos, pela nona rodada da Série B. O Naútico está na liderança isolada com 17 pontos. A partida terá transmissão ao vivo no SporTV, na TV fechada, e do Premiere, no pay-per-view. Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real clicando aqui.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Operário-PR DATA Sexta-feira, 2 de julho de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 19h (de Brasília) ARBITRAGEM Árbitro: Fábio Augusto Santos Sá Junior (SE)

Assistentes: Rodrigo Guimarães Pereira e Renner Lisboa dos Santos (SE)

Quarto árbitro: Luciano Luís de Castro Silva (PE)

ONDE VAI PASSAR?



Náutico e Operário se enfretam pela nona rodada da Série B / Foto: André Jonsson/Operário/Divulgação

O SporTV e o Premiere, são os canais que vão transmitir o jogo desta sexta-feira (2). Na Goal, o torcedor pode acompanhar o jogo em tempo real.

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

Com 18 pontos e líder na Série B, o Náutico entra em campo buscando não perder a invencibilidade no campeonato. Até o momento, são cinco vitórias e três empate, sendo os três empates consecutivos.

Para o confronto contra o Operário, o técnico Hélio dos Anjos não deve contar com o artilheiro Kieza lesionado, além disso o atacante Erick titular da equipe, não renovou o contrato com o time e está de saída do Náutico.

Obrigado por tudo, garoto. Estaremos sempre na torcida por você 🙏🇦🇹 pic.twitter.com/6Ncgdt5lT1 — Náutico (@nauticope) June 30, 2021

Após dois empates seguidos e uma derrota para o Vila Nova, o Operário quer voltar aos caminhos das vitórias e tem em Ricardo Bueno sua principal chance de gols. O técnico Matheus Costa não deve ter nenhum desfalque para a partida.

Provável escalação do Náutico: Alex Alves; Hereda, Yago, Wagner Leonardo e Bryan; Matheus Trindade, Rhaldney e Jean Carlos; Giovanny, Vinícius e Paiva.

Provável escalação do Operário: Braga; A. Silva, Reniê, Rodolfo, Fabiano; Chorão, Bastos; Carlo, Marcelo, Garcia e Ricardo Bueno.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGOS CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 1 Remo Série B 26 de junho de 2021 CRB 1 x 1 Náutico Série B 29 de junho de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Goiás x Náutico Série B 9 de julho de 2021 21h30 (de Brasília) Náutico x Ponte Preta Série B 13 de julho de 2021 12h (de Brasília)

JOGO CAMPEONATO DATA Operário-PR 0 x 0 Confiança Série B 25 de junho de 2021 Operário-PR 1 x 2 Vila Nova Série B 28 de junho de 2021

Próximas partidas