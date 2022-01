Onde assistir ao vivo a Náutico x Íbis, pelo Campeonato Pernambucano?

Na rodada de estreia do Campeonato Pernambucano, Náutico e Íbis se enfrentam na tarde deste sábado (22), às 16h30 (de Brasília), no estádio dos Aflitos. A partida de estreia terá transmissão ao vivo da Globo (NE), na TV aberta, e do Sportv e Premiere, na tv fechada. Na Goal , você pode acompanhar o jogo em tempo real.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO Náutico x Íbis DATA Sábado, 22 de janeiro de 2021 LOCAL Estádio dos Aflitos, Recife - PE HORÁRIO 16h30 (de Brasília)

ONDE VAI PASSAR?

NOTÍCIAS, ESCALAÇÕES E MAIS

O atual campeão Náutico recebe o "Pior Time do Mundo", o Íbis, que retorna à elite depois de 22 anos, neste sábado, na estreia do Campeonato Pernambucano 2022.

Dividindo as atenções com a Copa do Nordeste e Copa do Brasil no início da temporada, o técnico Hélio dos Anjos já afirmou que não vai priorizar nenhuma competição.

Ainda sem Kieza, que se recupera de lesão, Jean Carlos é o principal nome do Náutico.

Do outro lado, o Íbis subiu para a primeira divisão do Campeonato Pernambucano após terminar a Série A2 na segunda posição.

Provável escalação do Náutico: a definir.

Provável escalação do Íbis: a definir.

ÚLTIMOS JOGOS E PRÓXIMOS COMPROMISSOS

NÁUTICO

JOGO CAMPEONATO DATA Náutico 1 x 2 Avaí Série B 21 de novembro de 2021 Cruzeiro 0 x 0 Náutico Série B 25 de novembro de 2021

Próximas partidas

JOGO CAMPEONATO DATA HORÁRIO Náutico x Campinense Copa do Nordeste 25 de janeiro de 2022 20h (de Brasília) Sport x Náutico Copa do Nordeste 29 de janeiro de 2022 17h45 (de Brasília)

ÍBIS

JOGO CAMPEONATO DATA íbis 1 x 1 Caruaru City Pernambucano A2 7 de novembro de 2021 Petrolina 2 x 2 Íbis Pernambucano A2 14 de novembro de 2021

Próximas partidas